Hyundai i20: le fotografie e le info ufficiali della terza generazione

Di Junio Gulinelli mercoledì 19 febbraio 2020

La piccola utilitaria a 5 porte coreana si rinnova completamente. Look ridisegnato e nuove motorizzazioni semi-ibride





L’arrivo della nuova generazione della Hyundai i20 farà parlare molto di sé. Dopo le prime foto filtrate in rete ieri, oggi la Casa coreana ha svelato le prime immagini e informazioni ufficiali della nuova piccola 5 porte che arriva con un look completamente trasformato. La Hyundai i20 2020 arriva carica di tecnologia e con una personalità tutta nuova, anticipando sotto molti aspetti il futuro della marca asiatica. Debutterà in anteprima mondiale tra poche settimane al Salone di Ginevra 2020.

Hyundai i20: Look tutto nuovo, dimensioni leggermente modificate

Come non poteva essere altrimenti, la prima caratteristica della Hyundai i20 di nuova generazione (la terza) è il suo design esterno. La Casa coreana ha modificato leggermente le dimensioni dell’utilitaria con l’altezza ridotta di 24 mm, 30 mm extra in larghezza, 5 mm in più in lunghezza e una distanza tra gli assi aumentata di 10 mm. La silhouette della nuova i20 come già anticipato è stata completamente ridisegnata con il posteriore che fa da protagonista con i gruppi ottici poligonali e il frontale dominato dalla grande grigia a nido d’ape e dai fari appuntiti.

Più bagagliaio e due schermi digitali da 10,25 pollici per la nuova i20

Altra novità riguarda l’aumento di spazio all’interno dell’abitacolo della Hyundai i20 2020, soprattutto nella zona del portabagagli la cui capacità di carico cresce fino a 351 litri, ossia 25 litri in più rispetto alla versione precedente. Il nuovo sistema di infotainment rappresenta la grande scommessa tecnologica di Hyundai per la nuova i20, con uno schermo da 10,25 pollici montato sulla plancia centrale e un display delle stesse dimensioni per il nuovo quadro strumenti digitale.

Hyundai i20 2020: equipaggiamento

L’equipaggiamento sarà un altro dei grandi punti forti della nuova Hyundai i20 dotata di sistemi di assistenza alla guida e sicurezza di ultima generazione, tra cui le luci LED adattive, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti e il cruise control intelligente. Lato servizi troviamo invece la slot per la ricarica senza fili dello smartphone, connettività con Apple CarPlay e Android Auto e servizi connessi alla rete.

La nuova i20 è anche ibrida

Tra la gamma motori della nuova Hyundai i20 2020 non c’è traccia dei diesel. Al lancio infatti sarà proposta con il 1.2 aspirato da 84 CV e il 1.0 T-GDi declinato nei due step di potenza da 100 o 120 CV a cui può essere abbinato il pacchetto mild hybrid a 48 Volt, di serie sulla versione più potente. Per quanto riguarda la trasmissione le alternative disponibili saranno il cambio manuale intelligente (iMT) a sei marcec on funzione automatica di veleggiamento, disponibile solo sulle versioni semi-ibride, o l’automatico a doppia frizione e 7 rapporti. Per il motore da 84 CV, adatto ai neopatentati, la trasmissione è affidata al cambio manuale a 5 marce.