Le novità del Salone di Ginevra 2020

Di Junio Gulinelli venerdì 14 febbraio 2020

Le novità auto Casa per Casa che vedremo alla 90° edizione della kermesse svizzera. Date, prezzi dei biglietti, come arrivare.





In Europa il Salone di Ginevra è l’appuntamento dei motori più importante dell’anno. La kermesse svizzera come sempre sarà lo scenario dove verranno svelate decine di novità auto e concept car che anticipano il futuro dell’industria automobilistica.

Le date del Salone di Ginevra 2020

Quest’anno il Salone di Ginevra celebra la 90° edizione e aprirà le porte dal 5 al 15 marzo (il 3 e il 4 marzo saranno le giornate riservate alla stampa).

Salone di Ginevra 2020: location e breve storia

La location del Geneva International Motor Show (GIMS) si celebra come sempre presso il Palexpo, il centro convegni situato vicino all’aeroporto internazionale di Cointrin ed è organizzato dall’Organizzazione Internazionale di Costruttori di Automobili. La prima edizione del Salone di Ginevra ebbe luogo nel 1905 e, insieme ai saloni di Parigi e Francoforte (ora però cancellato definitivamente dal calendario), rappresenta uno dei tre saloni dell’auto più importanti per il mercato europeo.

Come arrivare al Salone di Ginevra

In alternativa all’aereo, si può arrivare al Salone di Ginevra, dall’Italia, comodamente in treno. Il Padiglione 7 del Palexpo è distante tre minuti a piedi dalla stazione ferroviaria dell’aeroporto, oppure in auto, passando dal Traforo del Gran San Bernardo o dal Traforo del Monte Bianco.

I biglietti per il Salone di Ginevra 2020: i prezzi e dove comprarli

I biglietti del Salone di Ginevra 2020 si possono acquistare direttamente all’ingresso del salone, o online presso il sito del salone. I prezzi dei biglietti sono di 16 franchi svizzeri (14,90 euro) per gli adulti, 9 franchi svizzeri (8,38 euro) per i bambini tra i 6 e i 16 anni e 11 franchi svizzeri (19,24 euro) per i gruppi con più di 20 persone.

Le Case automobilistiche assenti dal Salone di Ginevra 2020

Tra le marce che hanno già confermato la loro assenza dal Salone di Ginevra 2020 ci sono: Citroen, DS, Peugeot, Opel, Volvo, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mini, Subaru e Tesla.

Auto dell'Anno 2020 al Salone di Ginevra

Alla vigilia dell’apertura del Salone di Ginevra 2020, la sera del 3 marzo, verrà assegnato il premio di Auto dell’Anno 2020, con le finaliste che sono già state annunciate. Chi si porterà a casa l’ambito premio?

Tutte le novità del Salone di Ginevra Casa per Casa

Le novità ASTON MARTIN al Salone di Ginevra 2020

Le novità AUDI al Salone di Ginevra 2020

Le novità BMW al Salone di Ginevra 2020

Le novità CUPRA al Salone di Ginevra 2020



Le novità FERRARI al Salone di Ginevra 2020





Le novità FIAT al Salone di Ginevra 2020





Le novità FISKER al Salone di Ginevra 2020





Fisker Ocean





Le novità HONDA al Salone di Ginevra 2020





Le novità HYUNDAI al Salone di Ginevra 2020





Le novità KIA al Salone di Ginevra 2020



Le novità LEXUS al Salone di Ginevra 2020

Le novità MERCEDES-BENZ al Salone di Ginevra 2020

Le novità PORSCHE al Salone di Ginevra 2020



Porsche 718 Cayman GTS 4.0



Porsche 911 Turbo 2020





Le novità SEAT al Salone di Ginevra 2020



Le novità SKODA al Salone di Ginevra 2020

Le novità TOYOTA al Salone di Ginevra 2020

Le novità VOLKSWAGEN al Salone di Ginevra 2020