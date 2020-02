Fiat Strada: il teaser della nuova generazione del pick-up

Di Junio Gulinelli mercoledì 12 febbraio 2020

Potrebbe debuttare già al prossimo Salone di Sao Paulo





Fiat inizia a scaldare i motori per la presentazione del suo nuovo Fiat Strada, e lo fa con un tesser che anticipa la silhouette che sfoggerà il futuro pick-up che si ispira evidentemente al suo fratello maggiore, il Fiat Toro.

Dettagli come il profilo, la forma dei fari o le linee dei passaruota delineano il futuro estetico del nuovo Fiat Strada, che, nonostante sia stato anticipato con una funzionale carrozzeria con doppia cabina, arriverà sui mercati del Sudamerica anche nella versione con una sola cabina.

Fiat non ha svelato altri dettagli sul futuro pick-up Strada, ma secondo le indiscrezioni dovrebbe basarsi su una nuova piattaforma MP1, che condividerà con la Fiat Argo. I rumors indicano anche che sarà più lungo rispetto all’attuale Fiat Strada, che misura 4,40 metri. Anche se, logicamente, non crescerà di molto per non entrare nel terreno del Fiat Toro, con i suoi 4,91 metri di lunghezza.

Rispetto ai motori, derivando dalla Fiat Argo, probabilmente sfrutterà il 1.3 FireFly, sia nella versione aspirata che turbo. Sembra invece che non arriverà una versione con la trazione alle quattro ruote, ma si potrà optare per il cambio manuale o automatico.Possiamo immaginare che Fiat presenterà il suo nuovo Strada in occasione del prossimo Salone di Sao Paulo.