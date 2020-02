Nuova Audi RS6 by ABT: upgrade da 700 CV

Di Junio Gulinelli giovedì 6 febbraio 2020

Le fotografie e i dati ufficiali del tuning della nuova familiare sportiva dei Quattro Anelli.





ABT presenta l’Audi RS6, la sua versione modificata della nuova familiare sportiva dei Quattro Anelli appena sbarcata sul mercato.

Di serie la station wagon della famiglia RS di Ingolstadt esce di fabbrica con, sotto al cofano, il V8 4.0 TFSI da 600 CV e 800 Nm di coppia, costante tra i 2.100 e i 4.500 giri. Con questo powertrain l'Audi RS6 scatta da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e raggiunge i 200 all’ora in solo 12 secondi. La velocità massima è invece limitata elettronicamente a 250 km/h, anche se con i pacchetti Dynamic e Dynamic Plus sblocca il limitatore fino a 280 e 305 km/h. Numeri da vera e propria supercar, insomma, anche se secondo ABT si poteva fare meglio…

Look ancora più aggressivo

Per questo il preparatore tedesco ha lavorato sia sull’aerodinamica che sulla meccanica della familiare di Casa Audi. L’aero-kit introdotto da ABT modifica il paraurti anteriore con la griglia verniciata in nero e le enormi prese d’aria verticali. Nuovi sono anche i cerchi in nero lucido, così come le minigonne laterali, più pronunciate, e i terminali di scarico. Anche il telaio è stato rivisto e l’assetto reso ancora più sportivo.

100 CV in più...

Mentre il V8 con due turbo e supportato da tecnologia a 48 volt è ha ricevuto un importante upgrade che ne incrementa la ptoenza di 100 CV per un totale di 700 CV. La coppia passa da 800 Nm a 880 Nm e grazie a questi nuovi numeri l’Audi RS6 migliora anche le performance: in questa configurazione firmata ABT copre infatti lo sprint da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi (-0,3 secondi).