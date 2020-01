Audi A8: la versione 60TDI con il Model Year 2020

Di Dario Montrone giovedì 30 gennaio 2020

L'ammiraglia Audi A8 adotta il motore diesel 4.0 TDI V8 da 435 CV di potenza, disponibile anche per la A8L a passo lungo.



Ecco la nuova gamma Model Year 2020 della ammiraglia Audi A8, disponibile anche nella nuova versione 60TDI con il motore diesel 4.0 TDI V8 da 435 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima. Questa declinazione, dotata di trazione integrale quattro e cambio automatico tiptronic ad otto rapporti, raggiunge la velocità massima di 250 km/h e accelera da 0 a 100 in 4,4 secondi.

La nuova Audi A8 60TDI è in vendita a 118.400 euro, ma è prevista anche l'omologa configurazione - al prezzo di 125.700 euro - per il modello A8L con la carrozzeria a passo lungo. Tra le specifiche caratteristiche figurano anche il serbatoio maggiorato da 82 litri di capacità, i cerchi in lega da 19 pollici di diametro a 15 razze lucide di colore grigio a contrasto e la tecnologia MHEV a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 48V che consente di percorrere 100 km con il consumo medio di 8,1 litri di carburante (pari a 12,3 km/litro) nel ciclo combinato WLTP.

Oltre alla suddetta motorizzazione, la nuova gamma Model Year 2020 della ammiraglia Audi A8 modello D5 prevede anche il nuovo servizio Amazon Alexa per il dispositivo Audi Connect, più il lussuoso pacchetto Audi design selection - disponibile come optional - con numerosi elementi di colore grigio merino.

Per il resto, la nuova Audi A8 Model Year 2020 è proposta nelle versioni 55TFSI con il propulsore a benzina 3.0 TFSI V6 da 340 CV di potenza e 50TDI con l'unità a gasolio 3.0 TDI V6 da 286 CV di potenza, senza dimenticare il modello in chiave sportiva con la sigla S8 e la declinazione 60TFSIe a propulsione ibrida Plug-In.