Nuova Kia Sorento: ultime indiscrezioni sulla quarta generazione

Di Dario Montrone martedì 28 gennaio 2020

In arrivo la nuova Kia Sorento, ovvero la quarta generazione della SUV coreana di medie dimensioni.



Nel secondo semestre di quest'anno partirà la commercializzazione della nuova Kia Sorento, ovvero la quarta generazione della SUV media sudcoreana che dovrebbe essere svelata in anteprima mondiale il prossimo 17 febbraio, con l'evento dedicato in Corea del Sud. Inoltre, sarebbe in programma - per il mese di marzo - anche la presentazione ufficiale al Salone di Ginevra 2020.

Esteticamente, la nuova generazione della Kia Sorento avrà lo stile in linea con il modello Telluride destinato al mercato statunitense. Le dimensioni della carrozzeria saranno pressoché le stesse dell'attuale generazione, mentre l'abitacolo avrà la configurazione standard a sette posti e il volume del bagagliaio ammonterà a circa 600 litri di capacità minima.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Kia Sorento comprenderà - inizialmente - solo il propulsore diesel 2.2 CRDi da circa 200 CV di potenza, abbinato esclusivamente al cambio automatico AT8 ad otto rapporti e dotato anche della tecnologia MHEV a propulsione ibrida 'mild hybrid'. Inoltre, sarà prevista anche la versione AWD a trazione integrale.

Nel corso del 2021, invece, la quarta generazione della Kia Sorento sarà proposta anche nelle versioni a propulsione ibrida HEV e PHEV, quest'ultima con la tecnologia Plug-In ed entrambe dotate anche della trazione integrale elettrica. In abbinamento al motore elettrico, potrebbero essere utilizzate le unità aspirate 2.0 e/o 2.5 a benzina.