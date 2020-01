Ford Puma, la crossover piccola dell'Ovale Blu in Italia da 22.750 euro

Di Junio Gulinelli lunedì 20 gennaio 2020

Arriva con la tecnologia mild-hybrid e due allestimenti declinabili nella versione inedita 'X'

Puma è un nome noto in Casa Ford. Basta tornare indietro nelle pagine della storia del marchio dell'Ovale Blu per ritrovare la piccola coupé sportiva prodotta dal 1997 al 2002. La Ford Puma ora ritorna sul mercato e lo fa con un modello che poco ha a che fare con la sua antenata, senonché per la sua indole sportiva. Adesso è una crossover compatta pronta ad esaudire i desideri e i bisogni dei clienti dei giorni nostri.

Ford Puma: i prezzi

Presentata a fine giugno di quest’anno, la nuova Ford Puma fa il suo debutto commerciale. In Italia arriva con prezzi da 22.750 euro fino a 27.500 euro. Prodotta presso lo stabilimento di Ford a Cracovia (in Romania) è la prima vettura dell’Ovale Blu elettrificata, con un sistema mild-hybrid a 48 volt che presto si estenderà a tutta la famiglia Ford.

Le Motorizzazioni e i consumi della nuova Ford Puma

Al suo debutto la nuova Ford Puma viene proposta con il powertrain 'mild hybrid' da 48V con il motore a benzina 1.0 EcoBoost Hybrid affiancato da un propulsore elettrico Starter/Generator BISG da 11,5 KW, nelle versioni da 125 CV e 155 CV di potenza. Grazie anche al sistema di disattivazione di uno dei tre cilindri, la Ford Puma dichiara 124 g/km di emissioni di CO 2 e 5.4 l/100 km di consumi (dati WLTP) per la versione da 125CV e di 126 g/km di emissioni di CO 2 e 5.5 l/100 km di consumi (dati WLTP) per la versione da 155CV.

Le dimensioni

La nuova crossover compatta di Ford, basata sulla stessa piattaforma, allungata e rialzata, della Ford Fiesta, misura 4,19 metri in lunghezza per 1,80 metri in larghezza. Il bagagliaio della Ford Puma ha una capienza di 456 litri con il vano di carico modulabile che può ospitare oggetti fino a 112 cm di lunghezza, 97 cm di larghezza e 43 cm di altezza con la seconda fila di sedili reclinata. Il 'MegaBox' rappresenta uno spazio versatile ricavato nel piano di carico, in grado di ospitare comodamente due sacche da golf in posizione verticale ed offre una capacità di 80 litri in uno spazio di 764 mm di larghezza, 753 mm di lunghezza e 306 mm di profondità, in grado di alloggiare oggetti instabili fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale. In alternativa, con il coperchio rivolto verso il basso, lo spazio può essere utilizzato per nascondere attrezzature sportive sporche o stivali di gomma fangosi. La fodera sintetica e il tappo di drenaggio posizionato sul fondo del Megabox, ne facilitano la pulizia con acqua.

Gli Allestimenti

Ford Puma Titanium X

La nuova Ford Puma può essere ordinata con gli allestimenti Titanium ed ST-Line, entrambi declinabili nella inedita versione X. La gamma cromatica, invece, comprende dieci colorazioni: Blazer Blue, Frozen White, Race Red, Solar Silver, Agate Black, Lucid Red, Grey Matter, Desert Island Blue, Magnetic e Metropolis White.

L’allestimento Titanium X offre uno stile esclusivo, con finiture premium e cerchi in lega a 10 razze da 18’’ Pearl Grey, dettagli in colore nero lucido e cromature per la griglia a nido d’ape, le cornici dei fendinebbia, le minigonne laterali, mentre diffusore posteriore e la piastra paramotore presentano riflessi grigi metallizzati. Gli specchietti retrovisori, nello stesso colore della carrozzeria, includono indicatori di direzione integrati e luci di posizione che illuminano il terreno adiacente, quando vengono aperte. All’interno, Puma Titanium X è la prima Ford dotata di rivestimenti dei sedili, rimovibili e lavabili, dotati di un elegante sistema integrato di cerniere che consente di rimuoverli facilmente utilizzando una sola mano. I copri sedile studiati appositamente per le famiglie rendono più facile che mai pulire macchie di succo di frutta o impronte di animali domestici, aiutando a mantenere l’abitacolo sempre pulito. Gli interni di Puma Titanium X sono ulteriormente arricchiti dal volante in pelle, da applicazioni effetto legno che rivestono la lunetta del quadro strumenti e il cruscotto, e da inserti in tessuto a motivi geometrici per gli interni delle portiere.

Ford Puma ST-Line X

Ispirata alla Ford Performance, questa versione è proposta con cerchi in lega da 18’’ o da 19’’ colore nero opaco e sospensioni sportive con molle e ammortizzatori dedicati, oltre alla pedaliera in alluminio. Nella parte anteriore, la griglia ST-Line presenta elementi neri opachi e cornice lucida, come quella dei fendinebbia e uno spoiler sul tetto più grande e funzionale.

A bordo: tecnologia e sicurezza.

A bordo la Ford Puma offre una posizione di guida alta e la strumentazione digitale è composta da uno schermo da 12,3 pollici, di serie sulla gamma X come il sistema multimediale con schermo da 8 pollici e connettività Apple CarPlay e Android Auto. Non manca neppure la ricarica wireless per il cellulare alla base della consolle centrale. A bordo di Puma, è stata introdotta un’ampia gamma di tecnologie che utilizzano 3 radar, 2 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni, racchiusi nell’innovativo Ford Co-Pilot. Tra i sitemi di sicurezza troviamo anche: l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go, lo Speed Sign Recognition e il Lane Centring, disponibile in abbinamento al cambio automatico a 7 rapporti, oltre al Cross Traffic Alert, all’Active Park Assist, al Lane-Keeping (con funzione Road Edge Detection) e al Pedestrian Detection.