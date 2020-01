McLaren 720 Spider: più aerodinamica e potente con Novitec

Di Junio Gulinelli venerdì 10 gennaio 2020

Il preparatore tedesco produrrà solo 15 esemplari di questo pacchetto speciale N-Largo

Il tuner tedesco Novitec ha presentato la sua elaborazione della McLaren 720S Spider, che sarà prodotta in 15 esemplari dotati di questo pacchetto N-Largo.

Aero kit sviluppato nella galleria del vento. La supercar di Woking, sapientemente modificata dal preparatore di Stetten (Baviera), è dotata di un kit widebody in fibra di carbonio perfezionato nella galleria del vento per le massime prestazioni aerodinamiche e monta cerchi Vossen da 20 pollici all’ anteriore e 21 pollici all'asse posteriore.

Upgrade per il V8. Novitec ha anche messo mano al V8 biturbo da 4,0 litri della McLaren 720 S Spider e ha aumentato la sua potenza fino a 794 CV (+84 CV) e 878 Nm (+108 Nm). La potenza aggiuntiva è stata ottenuta anche grazie al nuovo sistema di scarico e con questa nuova configurazione la 720S di Novitec dichiara uno sprint da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e soltanto 7,5 secondi per raggiugnere i 200 all’ora. Anche la velocità massima è stata leggermente migliorata con un tetto di 346 km/h.

All’interno, poi, Novitec promette un’infinità di personalizzazioni che sapranno soddisfare i piani esigenti clienti, con pelle raffinata e Alcantara a disposizione praticamente in tutti i colori possibili.