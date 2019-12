Renault al CES: tra idrogeno e "domotica"

Di Francesco Irace venerdì 27 dicembre 2019

Il marchio francese sarà presente alla importante manifestazione in programma a Las Vegas con due novità che saranno esposte negli stand di due partner

In occasione del CES di Las Vegas, in programma dal 7 al 10 gennaio, il marchio Renault sarà tra i protagonisti con una serie di innovazioni che saranno presentate negli stand di due partner. Andiamo a vedere nel dettaglio come si compone "l'offerta" che il brand francese metterà nel piatto dell'importantissima manifestazione legata al tema della tecnologia.

Innanzitutto il Gruppo Renault presenterà in anteprima una soluzione di connettività tra auto e abitazione sviluppata con Otodo. Questa soluzione consente di garantire una comunicazione automatica e sicura tra il veicolo e gli oggetti connessi della casa nonché di controllare questi ultimi direttamente dal cruscotto dell’auto. Dunque domotica e guida autonoma sempre più vicine.

L'altra novità importante si chiama MASTER Z.E. Hydrogen e sarà presente nello stand del partner Faurecia. Parliamo, come è facilmente intuibile, di veicolo elettrico a batteria dotato anche di un sistema a idrogeno («StackPack») sviluppato da Symbio, la joint-venture creata da Faurecia e Michelin. Questa tecnologia consente di portare a 350 km (in corso di omologazione WLTP) l’autonomia dei veicoli a zero emissioni, ossia il triplo della versione al 100% elettrica a batteria.