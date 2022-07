Le due versioni più potenti della berlina elettrica della Casa della Stella iniziano a raggiungere il mercato europeo, a partire dal suo mercato locale, la Germania. Si tratta delle Mercedes-AMG EQE 43 4Matic ed EQE 53 4Matic+, due versioni sviluppate dalla divisione AMG che non solo si presentano con più potenza, ma anche con numerosi miglioramenti a livello di telaio. Mercedes ha già annunciato i prezzi dell’AMG EQE in Germania, il che ci dà i primi indizi sul suo prezzo in Italia.