Il marchio tedesco ha presentato la sua nuova Mercedes-AMG C 43 4MATIC, la berlina sportiva carica di innovazioni e tecnologia. E proprio la tecnologia derivata dalla Formula 1 è quella che il marchio della stella ha usato per questa versione più sportiva della sua tre volumi media. Questo powertrain sostituisce il precedente sei cilindri per passare a un 2 litri 4 cilindri in grado di offrire prestazioni ancora più elevate.