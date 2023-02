La Ferrari ha realizzato un evento in pompa magna per presentare la nuova monoposto, la SF-23, che ha il compito di riportare la Rossa sul tetto del mondo dopo quindici anni. Le speranze sono riposte nel duo di piloti, Leclerc e Sainz, oltre che sull’apporto del nuovo Team Principal, Frederic Vasseur, sbarcato in Italia direttamente dalla Sauber Alfa Romeo. Non resta che attendere i primi test di F1 a Sakhir per conoscere le qualità della nuova monoposto della Ferrari.