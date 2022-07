Precedentemente conosciuta come Karo e Karolino, l’Evetta è stata progettata dall’ex produttore di veicoli Artega. Dalla primavera del 2022 Artega è stata completamente integrata nel gruppo di società ElectricBrands. L’azienda tedesca afferma che l’Evetta è quasi pronta per la produzione e viene prodotta nel sito di Gottinga. La microcar lunga 2,5 metri ha un’autonomia dichiarata di 200 chilometri e una velocità massima di 90 km/h. Inoltre una versione cargo sembra far parte della gamma.