La messa a punto e la modifica di un veicolo come la BMW X6 M Competition non è cosa di tutti giorni. E abbastanza spesso le aziende di tuning si spingono troppo oltre i limiti, mentre altre evitano modifiche estetiche e si concentrano solo su miglioramenti delle prestazioni. Questa X6 M di Carlex Design rappresenta una rivisitazione estetica, per gli esterni e gli interni, abbastanza sobria.