Aehra SUV concept

L’Aehra sta per entrare in un periodo chiave della sua storia. A poco più di un mese e mezzo dalla fine dell’anno ha svelato le prime immagini del maestoso SUV di lusso che debutterà nel 2025. L’anticipo mette in evidenza la base di questa startup italiana di recente costituzione, che punta ad attaccare principalmente i marchi del lusso tedeschi. Per ora si chiama Aehra SUV, il suo nome commerciale è ancora sconosciuto, ma le prime immagini rivelano che doti come eleganza e sportività saranno fondamentali in questo primo modello creato da un’ex Lamborghini, linee molto seducenti per questo futuro crossover in formato coupé. L’azienda ha optato per un approccio molto interessante nell’ideazione di questa anteprima concettuale, che si concretizzerà nel modello di produzione con sbalzi corti e un passo lungo che massimizza lo spazio.