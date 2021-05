Wild One Max: il buggy radiocomandato che si può guidare

I fan delle auto radiocomandate della fine del secolo scorso riconosceranno sicuramente, immediatamente, la Tamiya Wild One. A suo tempo questo buggy era presente in tutte le riviste di radiocomando del mondo. Ha condiviso le luci della ribalta con altri modelli leggendari del produttore giapponese, come il Grasshopper, l’Hornet e il Lunch Box, tutti in scala 1/10.

I fan di questo hobby sapranno che Tamiya ha riprodotto Wild One nel 2012, ma non c’è mai stata una ristampa epica come questa. Questo perché l’ultimo Wild One è un vero buggy abbastanza grande da poter essere guidato.

Wild One Max

Questa versione si chiama ufficialmente Wild One Max, e si presenta come un buggy in scala 8/10 che non necessita di alcun telecomando. È un buggy a grandezza naturale (o quasi) con capacità per un singolo occupante e potenza sufficiente per raggiungere la velocità di 50 km/h.

È costruito da The Little Car Company su licenza di Tamiya e, se quel nome ti suona familiare, è lo stesso costruttore che ha creato la splendida Bugatti Baby e l’amabile Aston Martin DB5 Junior. Secondo Tamiya, questa offerta quasi a grandezza naturale può essere costruita in casa pezzo per pezzo, proprio come il modello RC originale in scala 1/10.

Motore elettrico

Nel kit è compreso un foglio di vinili per vestire adeguatamente la carrozzeria di questo Wild One Max una volta assemblato. E come con i precedenti prodotti The Little Car Company, il Wild One Max è alimentato elettricamente. Un unico motore alimenta le ruote posteriori, utilizzando batterie da 2.0 kWh, che assicurano un’autonomia di 40 chilometri. La potenza massima è di 5,5 CV, che viene trasmessa al terreno attraverso ruote da 15 pollici con pneumatici specifici fuoristrada, sospensioni con molle elicoidali e freni Brembo.

Come anticipato la velocità massima è di 50 km/h, ma se non è abbastanza, sono disponibili aggiornamenti per ottenere una maggiore potenza, autonomia e personalizzazioni più elevate. Questi miglioramenti sono disponibili per renderlo legale negli Stati Uniti e in Europa.

Arriverà nel 2022

Di fatto il Wild One Max è ancora in fase di sviluppo e la sua data di lancio è prevista per il 2022. Sarà anche relativamente abbordabile, con il suo prezzo che dovrebbe partire da circa 7.000 euro in Europa. Per molti sarà una follia, ma per altri nostalgici sarà il miglior denaro investito in tanti anni.