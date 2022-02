Volkswagen Taigo: prezzi, allestimenti, motori, porte aperte

Volkswagen annuncia l’arrivo nelle concessionarie della nuova Taigo. La piccola crossover di Wolfsburg si aggiunge alla gamma basata sulla piattaforma modulare MQB A0, che condivide con le nuove Polo e T-Cross.

Il design della Volkswagen Taigo

Dal punto di vista estetico la Volkswagen Taigo si caratterizza per le linee definite, l’aspetto robusto e una linea vagamente coupé con il montante posteriore inclinato in avanti. Offre inoltre spazi generosi al suo interno, grazie a un passo di 2.566 mm e a un portabagagli con la capacità di carico di 438 litri.

All’interno dell’abitacolo la Volkswagen Taigo è dotata di serie di materiali di qualità e comandi razionali. I sistemi d’infotainment si basano sull’ultima generazione della piattaforma MIB3, che include l’Online Control Unit (eSIM) e l’App-Connect Wireless di serie.

I sistemi di assistenza alla guida

Inoltre il nuovo SUV coupé di segmento B di Wolfsburg offre di serie un completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida con l’IQ.DRIVE Travel Assist che comprende dispositivi come il nuovo ACC predittivo (regolazione automatica della distanza in considerazione dei limiti di velocità e dei dati sul percorso del sistema di navigazione) e l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist che consentono la guida parzialmente automatizzata fino a una velocità massima di 210 km/h.

Volkswagen Taigo: le motorizzazioni

Dal punto di vista meccanico la Volkswagen Taigo propone tre motori turbo benzina a iniezione diretta che trasmettono la coppia motrice alle ruote anteriori. Il 1.0 TSI da 95 CV e 175 Nm di coppia massima è associato a un cambio manuale a 5 rapporti; il 1.0 TSI da 110 CV e 200 Nm può invece essere accoppiato a un cambio manuale a 6 rapporti o all’automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Al top della gamma c’è il quattro cilindri 1.5 TSI da 150 CV e 250 Nm, dotato di gestione attiva dei cilindri ACT e associato a un cambio DSG a 7 rapporti.

Volkswagen Taigo Life e R-Line, gli allestimenti

In Italia, la Volkswagen Taigo è proposta con due allestimenti, Life e R-Line. Già l’allestimento Life prevede una dotazione di serie ricca e con funzionalità avanzate, quali cerchi in lega da 16 pollici, fari a LED, Digital Cockpit, infotainment Ready2Discover da 8 pollici e Travel Assist. La Taigo R-Line, al vertice della gamma, si caratterizza per cerchi in lega da 17 pollici, i sedili sportivi, interni ed esterni R-Line, il tetto panoramico apribile elettricamente e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot.

Optional e pacchetti disponibili

Entrambi gli allestimenti possono poi essere arricchiti con i rispettivi Tech Pack. Per la Taigo Life, a 1.150 Euro il pacchetto a richiesta include navigatore satellitare Discover Media, Climatronic touch e Park Pilot. Per la Taigo R-Line, le alternative sono due: il Tech Pack a 1.000 Euro include fari LED Matrix, Climatronic touch e Roof Pack (calotte specchietti e tetto neri a contrasto); a 1.330 Euro, il Tech Pack Plus invece è composto da navigatore Discover Media, Climatronic touch e IQ.Drive Pack Plus (sistema proattivo di protezione, assistenza al parcheggio Park Assist e Side Assist).

I prezzi della Volkswagen Taigo

In Italia, la Volkswagen Taigo è proposta a prezzi di listino che partono da 23.150 Euro per la versione dotata del 1.0 TSI da 95 CV in allestimento Life. Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV), la Taigo 1.0 TSI da 110 CV con cambio manuale nell’allestimento sportivo R-Line si può avere a fronte di 4.500 Euro di anticipo e di 35 rate mensili da 229 Euro (TAN 4,99%, TAEG 6,07%).

Inclusa nel prezzo l’estensione di garanzia Extra Time due anni o fino a 80.000 Km. Il pubblico italiano potrà conoscere da vicino e provare la Taigo in occasione del Porte Aperte che si svolgerà presso le Concessionarie Volkswagen nel weekend di sabato 19 e domenica 20 febbraio.