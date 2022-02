Volkswagen T-Roc R: prezzo da 48.700 euro

Volkswagen ha aperto gli ordini, in Italia, per la nuova T-ROC R 2022. L’allestimento più sportivo della gamma del rinnovato crossover compatto di Wolfsburg viene proposto con un prezzo di listino di 48.700 euro e arriverà nelle concessionarie a maggio.

Sotto il cofano: il motore della T-Roc R

Sotto il cofano della nuova Volkswagen T-Roc R pulsa il conosciuto 2.0 TSI da 300 CV e 400 Nm di coppia (disponibile a partire da 2.000 giri) abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti e che le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi (250 km/h la velocità massima limitata elettronicamente). La trazione integrale intelligente 4Motion la rende inoltre più sicura e maneggevole anche sui terreni fuoristrada, anche se le sospensioni sono ribassate di 20 mm rispetto alla T-Roc standard, per un assetto più sportivo che off-road.

Il design della Volkswagen T-Roc R

Fuori la Volkswagen T-Roc R si riconosce per i paraurti specifici in stile R, le prese d’aria con lamelle in nero e le luci diurne inserite verticalmente nel paraurti anteriore. Dietro spiccano i doppi terminali di scarico cromati e i gruppi ottici oscurati. Su richiesta è disponibile anche il sistema di scarico in titanio firmato Akrapovic. I cerchi Jerez da 18 pollici sono di serie ma su richiesta si possono ordinare anche le versioni Pretoria o Estoril da 19 pollici.

Gli interni

Passando agli interni della Volkswagen T-Roc R 2022, la crossover tedesca sfoggia un nuovo volante sportivo rivestito in pelle, tasto R specifico, sedili con supporti lombari regolabili in altezza e realizzati in ArtVelours e rifiniti con il caratteristico tessuto R- Su richiesta si possono ordinare anche i rivestimenti in pelle Nappa. Di serie sono invece la pedaliera in acciaio inossidabile, l’illuminazione ambientale blu e gli immancabili loghi R.

Volkswagen T-Roc R: la dotazione di serie

Completano la dotazione di serie il cruise control adattivo ACC, il Front Assist con City Emergency Brake, l’assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, l’assistente al parcheggio Park Assist, il climatizzatore automatico Climatronic touch, l’App-Connect con funzione wireless, la strumentazione Digital Cockpit Pro da 10,25” con specifiche schermate R-Views, la selezione del profilo di guida Driving Profile Selection, i fari Full LED anteriori e posteriori, lo sterzo progressivo e i comandi del cambio DSG più grandi.