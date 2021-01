Volkswagen Golf 8, annunciato un richiamo per 56mila esemplari

Volkswagen corre ai ripari per risolvere alcuni problemi di “gioventù” della nuova Golf 8 annunciando un’operazione di richiamo che riguarderà circa 56mila unità della media teutonica. La campagna si baserà su una serie di aggiornamenti software e, come accennato in precedenza, interesserà 56mila veicoli distribuiti nei mercati europei, tra cui 26mila soltanto in Germania.

Problemi software

Entrando nel dettaglio, scopriamo che l’intervento dedicato alle vetture sopracitate punterà a risolvere alcuni problemi relativi al sistema di infotainment della vettura e al funzionamento della retrocamera. Nei mesi scorsi, infatti, numerosi clienti si sono lamentati di vari malfunzionamenti, tra cui quello del display della console centrale e l’accensione (senza alcun apparente motivo) di diverse spie.

La campagna di richiamo prevede la completa sostituzione della centralina elettronica dei modelli equipaggiati con motori mild hybrid. Volkswagen ha comunque comunicato ai diretti interessati che il richiamo riguarda i modelli assemblati fino a luglio 2020. Questo perché i veicoli prodotti successivamente a questa data risultano già equipaggiati con il suddetto pacchetto di aggiornamento.

Lavori in giornata e auto sostitutiva

I proprietari delle vetture coinvolte nel richiamo saranno avvisati per tempo e potranno effettuare i lavori richiesti presso le officine autorizzate. Il tempo richiesto per i lavori è di circa una giornata intera, per questo motivo verrà messa gratuitamente a disposizione un’auto sostitutiva. Bisogna comunque sottolineare che questo tipo di campagna è stata avviata da Volkswagen in maniera assolutamente volontaria e non risulta imposta dalle autorità di vigilanza tedesche, questo perché il problema non riguarda alcun difetto rilevante per la sicurezza degli occupanti.

Un tallone d’Achille chiamato tecnologia

Purtroppo risulta ben noto che Volkswagen è da tempo alle prese con vari problemi relativi al sistema informatico di alcuni suoi modelli, tra cui la Golf 8, ma anche dell’elettrica ID.3. Ricordiamo infatti che il lancio e le consegne di entrambe le vetture sono state ritardate proprio per risolvere questo tipo di problemi che, finalmente, con questo richiamo dovrebbero sparire una volta per tutte. Se così fosse sarebbe un bel sospiro di sollievo per il colosso tedesco che ha creato un’apposita divisione informatica sotto la supervisione dell’Audi proprio per risolvere queste criticità.