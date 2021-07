Volkswagen Amarok W580X: ancora più off-road

Mentre la Volkswagen si prepara a rimuovere l’Amarok sostituendolo con una nuova generazione che condivide il DNA con l’imminente Ford Ranger, gli australiani riceveranno un’altra edizione speciale del pick-up tedesco, sviluppato localmente da Walkinshaw Performance con sede a Melbourne: l’Amarok W580X, una versione fuoristrada delle varianti W580 e W580S che sono già in vendita Down Under.

Motore

Sotto il cofano, c’è il buon vecchio diesel V6 turbo da 3,0 litri che produce gli stessi 255 CVe 580 Nm di coppia, inviando potenza a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico ad 8 rapporti. La novità di questo Amarok è la nuova sospensione con ammortizzatori a doppio tubo MTV e un sollevatore anteriore, che in combinazione con i pneumatici all-terrain lo rendono ancora più capace fuori dai sentieri battuti.

Segni di riconoscimento

La 580X ha la stessa protezione del cofano, strisce nere, grafica laterale, cerchi in lega forgiata da 18 pollici e inserti del paraurti della 580 pensata per la strada. Tuttavia può essere facilmente riconoscibile per la protezione sottoscocca di Seikel, la barra luminosa a LED, la parte anteriore, gli pneumatici AT e lo snorkel opzionale.

L’equipaggiamento di serie include tappetini in gomma, sedili riscaldati rivestiti in velluto con marchio Walkinshaw, volante multifunzione con paddle al volante, climatizzatore bizona, monitoraggio della pressione degli pneumatici, fari Bi-xeno e fendinebbia a LED.

L’Amarok W580X rivaleggia con modelli del calibro di Ford Ranger Raptor, Nissan Navara Pro-4X Warrior e Toyota HiLux Rugged X. Volkswagen Australia annuncerà a ridosso del lancio del pickup, previsto per aprile 2022.