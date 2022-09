Verstappen vs Tsunoda: sfida in retromarcia a Zandvoort [Video]

I video Red Bull sono sempre adrenalinici, anche quando mettono sul piatto delle sfide strampalate. È il caso del confronto fra Max Verstappen e Yuki Tsunoda. Il campione del mondo in carica, che difende i colori della scuderia austriaca in Formula 1, è stato chiamato a misurarsi con il pilota giapponese dell’AlphaTauti, in un’insolita battaglia.

Guerra fra i cordoli

Teatro del match la pista olandese di Zandvoort, che l’universo dorato del Circus conosce bene. Qui i due protagonisti del filmato non hanno mostrato il loro talento nella guida veloce in avanti, ma sono stati chiamati ad esprimersi in una sfida in retromarcia, al volante di auto molto popolari, che non somigliano nemmeno lontanamente ai bolidi del Circus. L’unico elemento di connessione sono le quattro ruote.

Uno show competitivo

Il confronto è andato in scena prima del Gran Premio d’Olanda ed ha creato dei momenti molto spassosi, che emergono chiaramente nei fotogrammi. Max Verstappen e Yuki Tsunoda sono saliti a bordo di una coppia di DAF 600 Variomatic. Queste vetture, grazie alla particolare trasmissione automatica, riescono a raggiungere i 120 km/h di velocità in entrambi i sensi di marcia.

Verstappen vs Tsunoda

Il risultato? Una lotta “adrenalinica” in retromarcia, su un percorso ad ostacoli, con un regolamento semplice ma severo: non saltare le curve e le barriere, per evitare forti penalizzazioni. Un’esperienza completamente nuova per i due protagonisti, che si sono prestati al gioco con grande simpatia. Chi è stato il migliore a marcia indietro? Non vi anticipiamo nulla, per non togliervi il gusto della sorpresa. A voi il video. Buona visione!