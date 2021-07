Unleashed Jaguar E-Type: restomod di gran classe

E-Type UK è un restauratore specializzato in uno dei classici per eccellenza: la Jaguar E-Type. Dal suo quartier generale, situato nel Kent (Regno Unito), ha annunciato che presto darà vita a un nuovo brand chiamato Unleashed che sarà dedicato a qualcosa di molto di moda nel mondo dei motori odierni: il restomod. Produrrà quindi Jaguar restaurate su misura, ma con prestazioni e accessori adattati agli ultimi tempi.

L’ultima delle E-Type

Il primo modello che passerà per le mani di Unleashed sarà la Jaguar E-Type Series III. L’ultima versione del modello britannico sul mercato prima che fosse ritirata. Le modifiche estetiche rispetto al modello originale sono minime, poiché l’obiettivo è stato preservare l’essenza inconfondibile dell’auto d’epoca. La nuova griglia, i paraurti cromati e i fari a LED sono senza dubbio la parte più innovativa della coupé inglese.

Anche gli interni di questo restmod della Jaguar E-Type vantano più comfort moderni rispetto agli anni ’60. Non a caso Unleashed ha aggiunto un pulsante di avvio, sedili riscaldati, illuminazione a LED e un sistema audio con connettività Bluetooth. Sfoggia anche materiali come la pelle nera con cuciture a contrasto gialle per il cruscotto e i rivestimenti in pelle marrone per i sedili, per le porte e per la console centrale. Il restauratore britannico offre però la possibilità di personalizzare ulteriormente l’abitacolo in base ai gusti (e al potere d’acquisto) dei clienti.

4.000 ore di lavoro

La maggior parte degli aggiornamenti si concentra sia sulla meccanica che sulla messa a punto della Jaguar E-Type. Il V12 passa dai 5,3 litri originali a circa 6,1 litri. Anche la potenza erogata è notevolmente cresciuta e passa da 272 a 400 CV. La trasmissione è affidata al cambio manuale a cinque marce.

A ciò vanno aggiunte anche una serie di novità che includono l’arrivo di un nuovo sistema di iniezione del carburante, uno scarico sportivo con rivestimento in ceramica, un volano alleggerito, nuovi freni con pinze a quattro pistoncini, ammortizzatori regolabili, nuove boccole delle sospensioni e barre stabilizzatrici più efficaci.

Questa Unleashed Jaguar E-Type ha un prezzo di 325.000 sterline (379.306 euro, secondo il cambio attuale). Una cifra che non include l’auto originale e che il restauratore giustifica con il tempo che deve investire su ogni unità: 4.000 ore d lavoro.