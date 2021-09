Una ‘folle’ Peugeot 106 con 670 CV

Siamo convinti che molti di voi ricordino la Peugeot 106, la piccola del Leone che ha popolato le nostre strade tra il 1991 e il 2003. Non si è mai caratterizzata per le sue prestazioni eccezionali, piuttosto per la sua agilità e per il suo design, ma ora è apparsa in rete una versione che cambia completamente quel concetto di auto per tutti i giorni.

L’anima della Mitsubishi Lancer Evolution

Non si tratta della Peugeot 106 GTi da 120 CV o della Peugeot 106 Maxi del 1997, destinata ai rally. Questa chicca va oltre e potremmo classificarla come una Peugeot 106 Evolution. Si tratta infatti di una trasformazione affascinante, compiuta da un appassionato autodidatta, che ha impiegato alcuni anni per realizzarla.

In un nuovo video pubblicato su Youtube realizzato da Movie Cars Central (il primo era apparso già nel 2011), si scopre come non abbia nulla a che fare con la vecchia Peugeot 106 standard. Di fatto sembra, ma non è proprio una Peugeot 106…

Tutt’altro che una 106…

Si tratta infatti di una Mitsubishi Lancer Evolution 4, con un telaio accorciato per adattarsi alla carrozzeria della Peugeot 106. Sotto la carrozzeria monta un cambio sequenziale, trazione integrale e un motore (4G63) che sviluppa ben 672 CV di potenza e una coppia di 860 Nm. Può sembrare completamente folle pensando al peso ridotto di 1.046 chili, da far impallidire le più blasonate supercar attualmente in commercio.

All’inizio del video la si vede sorpassare un’Audi RS 6 Avant. Successivamente sia una Dodge Viper che una Porsche 911 GT3 RS si arrendono alla potenza di questa “106”, più unica che rara, sul circuito belga di Spa Francorchamps.