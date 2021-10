Tragedia sfiorata: masso si stacca e colpisce l’auto sulla strada [Video]

Brutta disavventura per le due persone a bordo di una vecchia Volkswagen Polo, che hanno rischiato la vita durante un viaggio in una strada montana della Grecia. La coppia di passeggeri stava percorrendo un’arteria viaria nei pressi di Arachova, a nord ovest di Atene, quando da una parete rocciosa si è staccato un masso, che è andato a colpire la loro vettura.

Per fortuna il grosso blocco è piombato sul cofano motore, bucandolo. Se fosse finito pochi centimetri più indietro oggi racconteremmo una storia diversa e molto più triste. Invece siamo sollevati dal sapere che nessuno si è fatto male e che i due occupanti sono usciti praticamente incolumi, anche se spaventati. Al guidatore va il plauso per aver tenuto il sangue freddo, riuscendo a controllare bene il quadro. Altre due auto in transito sono riuscite miracolosamente ad evitare i detriti che sono rotolati sulla strada.

La frana è stata, probabilmente, causata dalle abbondanti precipitazioni dei giorni precedenti. Ci si interroga sull’efficacia della struttura metallica di contenimento ai margini della carreggiata, che sembra non adeguatamente dimensionata, anche se non è facile contrastare l’energia di un masso che precipita a velocità da una certa altezza. Credo che a tutti sia capitato di affrontare una strada montana con pareti rocciose a picco e di aver provato un minimo di paura, anche se celata. Il video ne fa capire le ragioni.