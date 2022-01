Toyota sviluppa un pick-up rivale dell’F-150 Raptor

Anche se qui da noi in Europa non è tra i più importanti, il segmento dei pick-up rappresenta una ghiotta fetta di mercato in altri continenti. E Oltreoceano, dove il re è il Ford F-150 Raptor, non mancano concorrenti pronti a togliergli il trono del segmento.

RAM è stato uno dei primi a sfidare il pick-up dell’Ovale Blu con il TRX e Chevrolet seguirà l’esempio con la Silverado ZR 2022. E sembra che anche Toyota potrebbe entrare nella mischia con un pick-up hardcore basato sul Tundra TRD Pro.

Secondo un insider dell’azienda giapponese che ha contattato la rivista The Drive, Toyota starebbe già testando un pickup ad alte prestazioni e si dice che sarà “molto simile” al concept Tundra TRD Desert Chase (nella gallery in basso) che debuttò al SEMA lo scorso anno.

Non si sa quando entrerà in produzione, ma la fonte ha affermato che la Toyota prevede di lanciare prossimamente il pick-up sportivo. E l’idea di un concorrente per il Ford F-150 Raptor basato sul Tundra è sicuramente interessante.

Look accattivante

Se seguirà le orme del prototipo potrebbe essere potenzialmente equipaggiato con parafanghi sporgenti e ruote in alluminio forgiato da 18 pollici avvolte con pneumatici General Grabber X3 da 37 pollici. Il modello potrebbe anche montare una sospensione a corsa lunga e distinguersi esteticamente per un paraurti anteriore unico.

Powertrain ibrido

Non è chiaro se il presunto pickup otterrebbe anche un aumento delle prestazioni, ma il powertrain del Tundra TRD Pro monta un V6 biturbo da 3,5 litri, una batteria al nichel-metallo idruro e un motore elettrico montato tra il motore e il cambio automatico a dieci velocità. Questa configurazione consente al pick-up di produrre una potenza combinata di 443 CV e 790 Nm di coppia, ben oltre i 691 Nm del Raptor, che vanta però una potenza di 450 CV.