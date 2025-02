Dodici marzo 2024: una data che gli appassionati di auto elettriche hanno già segnato sul calendario. Una nuova creazione di Toyota è pronta a rivelarsi, anticipata da un teaser che svela solo una silhouette intrigante e affascinante.

Toyota un teaser che anticipa il domani

La celebre casa automobilistica giapponese ha scelto di alimentare l’attesa con un’anteprima avvolta nel mistero. Il modello in arrivo promette di coniugare eleganza e prestazioni, e potrebbe rappresentare l’evoluzione del concept bZ Compact SUV, presentato per la prima volta verso la fine del 2022.

Gli indizi rivelano dimensioni importanti: una lunghezza di 4.538 mm, una larghezza di 1.888 mm e un’altezza di 1.560 mm. La base tecnica sarà probabilmente la piattaforma e-TNGA, già collaudata con successo su altri modelli elettrici del marchio.

Pensata per il panorama europeo

Nel panorama europeo, questa novità si posizionerà come il terzo modello completamente elettrico di Toyota, dopo la bZ4X e la Urban Cruiser. Il debutto commerciale è previsto per la fine del 2024, anche se non si esclude uno slittamento ai primi mesi del 2025.

Con un’estetica coupé e linee fluide, la vettura sembra destinata a conquistare un pubblico giovane e dinamico. Allo stesso tempo, le promesse di spaziosità e versatilità rispondono alle esigenze quotidiane. Il design richiama quello della popolare C-HR, pur distinguendosi per dimensioni e personalità.

Il teaser, un breve filmato, lascia molto spazio all’immaginazione, spingendo fan ed esperti del settore a speculare sulle possibili caratteristiche tecniche e innovazioni. L’attesa si concluderà il 12 marzo, quando tutti i dettagli di questa attesissima auto elettrica saranno finalmente svelati.