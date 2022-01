Toyota Supra, la versione di Zacoe Performance

Anche se la nuova generazione della Toyota Supra era certamente un’auto di cui molti erano entusiasti, là fuori probabilmente c’è qualcuno che ancora si chiede come rendere la propria Supra un po’ più eccitante. Bene, il preparatore Zacoe Performance ha creato questo kit widebody che altera drasticamente l’aspetto dell’ultima coupé sportiva giapponese.

Un kit widebody imponente

La prima cosa che si fa notare è il nuovo aspetto imponente di questa Supra modificata. Nella parte anteriore sfoggia uno splitter sotto il paraurti e il cofano dell’auto passa da un aspetto in gran parte piatto, a uno scolpito con vari rigonfiamenti e un paio di prese d’aria aggiuntive.

Anche il laterale mostra diversi cambiamenti. Prese d’aria e rigonfiamenti appaiono anche qui, dietro le ruote posteriori, mentre l’unica presa d’aria sul lato, davanti alle porte, ora si moltiplica a tre prese su ciascun lato. Ci sono anche minigonne laterali molto più pronunciate e passaruota più grandi.

Le modifiche coinvolgono anche nella parte posteriore. La Supra ora ha un grande alettone posteriore e una carrozzeria dall’aspetto molto più voluminoso che attraversa la parte inferiore dell’auto. Differenti anche le ruote, con le leghe che presentano raggi più piccoli e spessi, verniciate in oro.

La Supra di Zacoe Performance mostrata sul sito web dell’azienda sfoggia una carrozzeria in tinta verde dall’aspetto molto spettacolare e la stragrande maggioranza dei componenti di questo kit sarà senza dubbio in fibra di carbonio per aiutare a mantenere basso il peso con tutta la carrozzeria extra.