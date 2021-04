Toyota GR Yaris: più aggressiva con Prior Design

È chiaro che i tedeschi di Prior Design amano i tuning muscolosi, molto muscolosi. E in questo caso stiamo parlando di pura estetica. La Supra GR è già passata per le loro mani e la prossima su cui il preparatore metterà le mani è la nuova GR Yaris. Nello specifico si tratta del progetto, per ora solo virtuale, di un kit “widebody” che rafforzerà l’estetica della compatta sportiva di Casa Toyota.

I progetti sul tavolo dei designer

I primi risultati stanno uscendo dai computer degli specialisti del tuning, non definitivi, ma danno già indicazioni e segnali molto chiari di quanto ci si può aspettare. La larghezza cresce sia sull’asse anteriore che su quello posteriore, con passaruota molto ampi che attirano l’attenzione tanto quanto l’enorme spoiler posteriore, posto all’estremità del tetto.

Modifiche anche al telaio

I tecnici di Andreas Belzek hanno lavorato anche sulla dinamica di guida e così il kit estetico sarà accompagnato anche da modifiche al telaio, con nuove molle e ammortizzatori che ridurranno di qualche millimetro l’altezza della carrozzeria da terra, nuove ruote e pneumatici, un cofano completamente nuovo e più aggressivo, minigonne laterali e persino un diffusore più vicino a quello di un modello da corsa.