Toyota GR Yaris: con un tuning è veloce come una Nissan GT-R

La Toyota GR Yaris è già un’auto incredibilmente capace in pista e modificarla può sembrare qualcosa di superfluo, non necessario e da puri viziosi. Non la pensano così i meccanici del tuner Garage G-Force che hanno pensato bene di dare alla piccola sportiva giapponese una dose extra di potenza con un corposo upgrade meccanico.

Veloce come una Nissan GT-R

E con questa profonda modifica al powertrain la Yaris in questione è stata in grado di completare un giro del famoso circuito di Tsukuba, in Giappone, in 58,573 secondi, ovvero solo 0,788 secondi in più rispetto al tempo ufficiale registrato dalla Nissan GT-R Nismo nel 2019.

Quasi 90 CV extra

Non ci sono molti dettagli sulle modifiche di questa Yaris, ma sulla base di alcune informazioni divulgate sul web, il motore erogherebbe 360 CV, ben 88 CV in più rispetto alla Yaris originale. La versione del record monta inoltre pneumatici semi-slick da 265 mm rispetto a quelli di serie da 225 mm. Inoltre, in base a ciò che è visibile e udibile nel video, oltre alle modifiche del motore, immaginiamo che abbia anche nuove sospensioni e nuove ruote.

Di fatto questa vettura pesa 1.109 libbre, 503 kg in meno rispetto a una GT-R Nismo e monta un tre cilindri da 248 CV di serie, il che la rende ancora più impressionante. Ma poi, certo, per ottenere tempi record in pista non si tratta solo di rapporti peso-potenza e dinamica di guida, ma anche di abilità del pilota al volante