Toyota GR Corolla: sui social un nuovo teaser

Tra le novità auto “segrete” del 2022, la Toyota GR Corolla è una di quelle che probabilmente meno è riuscita a rimanere occulta. La Casa giapponese non ha confermato esplicitamente l’esistenza di un modello del genere, ma già nel gennaio 2020 Toyota USA stuzzicava il mercato con tweet che chiedevano agli utenti cosa pensassero di una nuova hatchback sportiva.

Una breve comparsa su Instagram

Di fatto sappiamo che la GR Yaris non arriverà negli Stati Uniti, ma negli ultimi mesi la divisione d’Oltreoceano del marchio giapponese ha fatto clamore su una nuova compatta divulgando oscuri teaser e brevi video flash sui social media. L’immagine più recente della Toyota GR Corolla arriva tramite il canale Instagram dell’azienda, con una story (già scaduta) in cui la piccola compatta appare in un’immagine offuscata. E questo tipo di giochi di coinvolgimento sul Canale Instagram di Toyota erano stati proposti in due occasioni fino ad ora: per GR Supra e la GR86, gli unici due prodotti sviluppati da Gazoo Racing. E osservando bene uno screenshot del video appare chiaro che la forma del lunotto e del montante C sono quelle di una Corolla.

Con il motore della GR Yaris

Sebbene nulla sia certo, né ufficiale, è quasi certo che la GR Corolla utilizzerà lo stesso propulsore della GR Yaris, il tre cilindri turbo da 1,6 litri abbinato a un cambio manuale a sei marce e a un sistema di trazione integrale con differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore e un differenziale centrale che consente di inviare più coppia al posteriore. Sulla GR Yaris questo motore produce una potenza di 268 cavalli e 266 Nm di coppia, ma alcune indiscrezioni hanno suggerito che la GR Corolla potrebbe avere fino a 300 CV. Altre voci suggeriscono che in opzione potrebbe avere anche un cambio automatico, ma questo rimane il meno certo di tutti gli scenari possibili.