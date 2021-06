Tesla Model S: cancellata la Plaid+

Per alcuni clienti di Tesla è stata un’amara sorpresa scoprire la Model S Plaid + è stata cancellata senza preavviso. Quella che avrebbe dovuto diventare l’auto elettrica più veloce, più potente e più autonoma sul mercato, e che in alcuni paesi era già entrata a listino, non sarà prodotta e le ragioni di Elon Musk non hanno convinto il pubblico in generale. La Model S Plaid rimarrà dunque la top di gamma della berlina elettrica californiana, lasciando in sospeso molti dubbi su cosa abbia effettivamente motivato la scomparsa della Plaid+.

Plaid e Plaid+

Con l’ultimo importante aggiornamento della gamma Tesla Model S, una delle principali novità si trova infatti proprio nell’arrivo delle versioni Plaid e Plaid+. Queste avevano come principale caratteristica l’utilizzo di una nuova generazione di motori elettrici e batterie, che si traduceva in vantaggi mai visti prima nella gamma (più di 1.100 CV per la Plaid+), ma sopratutto in un’autonomia maggiore, con 628 chilometri (Plaid) e 837 chilometri (Plaid +).

L’annuncio, come sempre, su Twitter

Ma ieri Elon Musk ha lanciato la bomba sul suo mezzo preferito, Twitter, annunciando la cancellazione della versione Plaid+ senza preavviso. Immediatamente gli utenti del social network hanno iniziato a mettere in discussione la decisione e chiedere le ragioni, Musk ha risposto che questa cancellazione è stata effettuata poiché la versione Plaid è già abbastanza buona. Ovviamente questa risposta non ha convinto il pubblico, soprattutto chi aveva già una riserva e che era stato convinto non tanto per i vantaggi in termini di prestazioni rispetto alla Plaid, ma di autonomia che. Almeno sulla carta risultava quasi 200 km superiore.