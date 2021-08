Tesla Model 3 Performance by Senner Tuning

La Tesla Model 3 Performance si è già confermata una berlina sportiva, sia a livello meccanico che dinamico. Ora un tuner tedesco ha messo le mani sull’elettrica californiana apportando una serie di modifiche per renderla ancora migliore soprattutto sotto il profilo dell’handling.

Chiunque abbia guidato una Model 3 Performance non può negare l’eccellente feeling di guida, in particolare in modalità Track. Ma per renderla ancora più performante tra i cordoli e le curve Senner Tuning l’ha dotata di nuove sospensioni coilovers KW Variant 3 che abbassano l’altezza di marcia e offrono un ampio spettro di regolazioni per variare a piacimento la compressione e l’estensione degli ammortizzatori.

Assetto più basso e sospensioni regolabili

Oltre a migliorare le prestazioni in curva dell’auto, Senner Tuning afferma che l’altezza di marcia ridotta riduce la resistenza al vento del veicolo elettrico del 7%. L’azienda tedesca può inoltre equipaggiare la Model 3 Performance con diverse combinazioni di pneumatici e ruote dal peso ottimizzato e dalla resistenza al rotolamento migliorata fino al 40% rispetto alle ruote di fabbrica. Il tutto aumenterebbe anche l’autonomia della Model 3 fino al 10%.

Il Tuning svelato da Senner monta ruote Kharma da 20 pollici. Quelle sul lato sinistro hanno una finitura in bronzo spazzolato lucido mentre quelle sul lato destro sono verniciate in argento spazzolato. I pneumatici scelti per l’esemplare di mostra sono i Bridgestone Potenza Sport da 245/35 all’anteriore e 275/30 al posteriore.