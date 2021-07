Terra Wind RV: un camper anfibio di lusso [Video]

Mai mettere limiti alla fantasia, perché la realtà, a volte, supera la più fervida immaginazione, specie negli Stati Uniti. In quell’area del mondo ha preso forma un camper anfibio di lusso, battezzato Terra Wind RV. All’origine dello stravagante progetto ci sono gli uomini di CAMI (Cool Amphibious Manufactures International), che si erano già mossi su questo binario, con diversi mezzi anfibi offerti alla tentazione della clientela.

Ora, però, i fondatori dell’azienda, John e Julie Giljam, si sono spinti oltre, con un veicolo extralusso dal prezzo stratosferico: 715.000 euro (e stiamo parlando della cifra di partenza del listino). Lungo 12.9 metri, il Terra Wind RV è un camper dotato di ogni comfort, che può muoversi su strada e nei laghi. Gli ideatori, invece, sconsigliano il mare, per ragioni facilmente comprensibili.

In condizioni normali, sembra un comune motorhome, capace di spingersi fino a 128 km/h di velocità di punta. Quando si configura la modalità acquatica, entrano in esercizio le eliche posteriori e dei gonfiabili laterali, per una strana avventura nautica in grado di richiamare gli sguardi, con una punta velocistica di 8 nodi.

A prescindere dalle condizioni operative, il comfort promesso è di alta gamma, anche in virtù di un allestimento molto raffinato. Dentro ci sono elementi d’arredo da grand hotel, pelle e legno a profusione, marmo per il pavimento, letto a tutta larghezza, vasca idromassaggio. Non vi basta? Allora vi dico che c’è pure la pedana prendisole posteriore. A voi il video!