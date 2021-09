TechArt GTstreet R Cabriolet: 800 CV en plein air

Il nome Techart è uno dei primi che viene in mente quando si pensa a un preparatore per i modelli Porsche. La sua esperienza e varietà di modelli legati alla casa di Stoccarda è quasi impareggiabile e possiamo trovare all’interno della sua gamma alcune delle versioni più selvagge create per la 911, come la recente TechArt GTstreet R con i suoi 800 CV. Ora questo modello arriva in versione Cabriolet, con lo stesso stile aggressivo e prestazioni elevate, ma con il feeling di una open-air.

Basata sulla Porsche 911 Turbo S Cabrio

Anche la TechArt GTstreet R Cabriolet nasce sulla base della Porsche 911 Turbo S Cabrio. In questo caso però TechArt ha voluto creare un equilibrio perfetto tra le prestazioni di un’auto da circuito e una adatta alla guida di tutti i giorni e questo si riflette nel suo aspetto.

Esteticamente mantiene infatti quel body kit quasi tipico di un’auto da corsa, con parti in fibra di carbonio come lo splitter anteriore, le prese d’aria, i parafanghi e le minigonne laterali, il cofano e soprattutto il sorprendente spoiler e diffusore posteriore. Tutto questo, oltre all’impatto visivo, serve anche a migliorare l’aerodinamica di questa 911.

Con due livelli di potenza

Ma i miglioramenti non finiscono qui. Un’altra delle caratteristiche di punta sono i nuovi cerchi forgiati TechArt Formula VI da 20 o 21 pollici, oltre a un nuovo scarico sportivo saldato a mano che fuoriesce dal diffusore e che nasconde alcune valvole per regolare il sound. Non manca una sospensione modificata che consente di ridurre l’altezza da terra fino a 30 mm.

Questi miglioramenti sono accompagnati dal powerkit TechArt TA092/T2.1 che consente di elevare la potenza di questa 911 Turbo S a 800 CV e 950 Nm di coppia massima, consentendole di raggiungere i 350 km/h di velocità massima. Tuttavia per chi cerca qualcosa di più contenuto c’è anche un kit pre-boost TA092/T1.1 che aumenta la potenza in maniera più contenuta, con circa 710 CV e 900 Nm. Questo tuning è ora disponibile per la configurazione con un prezzo che parte da 63.000 euro a cui aggiungere le tasse.