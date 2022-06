Il SUV a noleggio finisce in mare [Video]

Oggi gli eccessi sembra che vadano di moda, portando verso comportamenti irresponsabili e poco prudenti, magari per guadagnare qualche like sui social, in stile influencer. Un turista, al volante di un SUV a noleggio, una Hyundai Creta per la precisione, si è concesso dei funambolismi di guida sulla spiaggia di Vagator a Goa, in India, contravvenendo alle norme in vigore nel grande Paese asiatico.

Sulla spiaggia con il SUV a noleggio

Il tizio ha cercato di mettere in mostra le sue doti di guida, considerandole alte, per un eccesso di ottimismo. La natura lo ha riportato alla realtà, diventata amara per lui. Col suo crossover, infatti, l’incauto villeggiante è finito in acqua, rischiando di fare affondare completamente l’auto. Sulla spiaggia scelta per l’insolito show, la guida è vietata durante la stagione dei monsoni. Il turista non se n’è curato e si è spinto oltre.

Auto sommersa

Nelle immagini offerte dal video possiamo vedere come il soggetto in questione, con la Hyundai Creta presa a noleggio, si avvicini pericolosamente alle acque del mare, durante l’esercizio delle sue acrobazie. Pochi istanti dopo accade l’inevitabile e la vettura coreana si blocca, arenandosi sul fondo. Come riferiscono i colleghi di Carscoops, in qualche modo l’autista riesce a far sommergere la parte anteriore dell’auto. Le onde che si infrangono sul veicolo fanno il resto, trasportandolo più avanti, in gran parte sott’acqua.

Turista incolume ma tratto in arresto dalla polizia

Il turista si è salvato, ma la polizia ha provveduto al suo arresto, per aver infranto la legge. Adesso per lui si profilano dei momenti difficili con la giustizia. Dovrà fare i conti pure con la rabbia della compagnia assicurativa e della società di noleggio. Non sappiamo quali mezzi siano stati usati per tirare fuori dall’acqua la Hyundai Creta protagonista della disavventura, ma l’auto è stata sequestrata dalle autorità.