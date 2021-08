Subaru WRX 2021: nuovo teaser

Il costruttore giapponese Subaru aveva annunciato il debutto della nuova generazione di una delle sue principali icone sportive, la Subaru WRX 2021, previsto al salone dell’auto di New York, negli Stati Uniti, il 19 agosto. La rassegna statunitense è stata cancellata, ma l’attesa per l’unveiling della sportiva nipponica resta alta e Subaru ha rilasciato un nuovo tesser.

Nuovi dettagli estetici

Lo scorso luglio avevamo visto la prima immagine del modello e ora la vediamo in azione, sollevando polvere nel deserto. L’unico dettaglio visibile nella nuova immagine è una parte dell’area vetrata e una sezione del posteriore, entrambi leggermente diversi da quelli della WRX in uscita, evidenziando un montante C più ampio.

In ogni caso, il design della nuova Subaru WRX non sembra eccessivamente stravolto e, ovviamente, non manca la presa d’aria sul cofano, caratteristica della berlina giapponese sin dalla nascita.

Tutta nuova

Nonostante il restyling estetico sobrio, la Subaru WRX 2021 sarà un modello totalmente nuovo, sia dentro che fuori e sebbene il Marchio non l’abbia ancora confermato, sembra che monterà una versione del boxer a quattro cilindri turbo da 2,4 litri già utilizzato dai modelli come Outback, Legacy o Ascent.

In questi modelli il motore sviluppa una potenza di 264 CV oltre a una coppia massima di 376 Nm, anche se la cosa logica sarebbe che Subaru spremesse un po’ di più il boxer block nel caso della WRX, magari per toccare il tetto dei 300 CV di potenza.