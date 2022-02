Smart #1: svelato il nome del nuovo modello

Nonostante l’ex Daimler, oggi Mercedes-Benz, si sia sbarazzata di buona parte del capitale in Smart, cedendola ai cinesi di Geely, il brand continuerà ad essere caratterizzato da uno stile Premium. E Smart è pronta a tornare sul mercato con un modello completamente nuovo che avrà la difficile missione di aprire una vera nicchia nel mercato dei SUV elettrici di segmento B.

L’azienda ha annunciato il nome del suo nuovo modello, new Smart #1, e la proposta non sembra molto distante dalla concept car presentata lo scorso anno al Salone di Monaco. La linea del prototipo verrà poi seguita dai futuri modelli, esclusivamente elettrici, del marchio. Anche in questo senso, dunque, la #1 sarà una Trendsetter.

I test invernali nel Nord della Cina

La nuova Smart #1 sarà commercializzata in Cina e in Europa e con l’annuncio del suo nome, sono state svelate anche nuove fotografie spia ufficiali che la immortalano durante le prove invernali nel Nord paese asiatico, in condizioni estreme e con temperature fino a -40º.

E a giudicare dalle immagini sembrerebbe che i designer di Geely abbiano saputo interpretare appieno la proposta concettuale che aveva riscosso un grande successo in occasione del suo debutto alla prima grande edizione della rassegna tedesca, mantenendosi fedeli alle linee del concept, ben riflesse nel modello di produzione.

Uno stile che caratterizzerà la nuova generazione di modelli Smart e che è stato soprannominato “Sensual Productivity”. Di fatto la Smart #1 sfoggia un design molto accattivante, con fari sottili uniti da una barra luminosa e un nuovo effetto tetto sul montante posteriore, combinato con dettagli di gamma alta come le maniglie delle porte a scomparsa.+

Sul mercato nel 2023

Lo stato di sviluppo maturo del progetto indica che la sua prima mondiale si avvicina, in concreto avrà luogo nel 2022 e sarà lanciata sul mercato nel 2023. La nuova Smart #1 si proporrà con argomenti interessanti: soprattutto l’avanzata tecnologia di connettività che caratterizzerà gli interni. Inoltre il prototipo è già riuscito ad affermarsi come uno dei più efficienti della sua categoria, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,29x. Un valore che ha molto a che fare con la nuova griglia attiva che occupa il paraurti anteriore.

Yang Jun, Vice President Research and Development di smart Automobile Co., Ltd., ha dichiarato: