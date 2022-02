Skoda Enyaq Coupé iV: le immagini e informazioni ufficiali

L’attesa è finita. Dopo numerose foto spia, fughe di notizie e anticipazioni ufficiali, la nuova Skoda Enyaq Coupé iV ha debuttato in società. L’alternativa più appassionata e giovanile alla fortunata Skoda Enyaq è ora una realtà. Un modello molto interessante che ha un rapporto tecnico stretto con il primo SUV elettrico di Skoda e che cercherà di rivoluzionare il mercato europeo delle auto elettriche.

La nuova Enyaq Coupé iV si distingue sia per il design esterno che per la sua ricca dotazione tecnologica e, soprattutto, per un powertrain che le garantisce un’autonomia fino a 545 chilometri secondo il ciclo WLTP. E come se non bastasse, diventerà il primo modello RS elettrico di Skoda. Siamo all’inizio di una nuova era per le auto sportive del produttore ceco.

Il design: look coupé

Rispetto all’Enyaq iV le differenze sono notevoli. Al frontale è protagonista la griglia che integra fari di serie con tecnologia Full LED (o Matrix Full LED a seconda dell’allestimento) e gruppi ottici stilizzati dalla forma spigolosa e leggermente avvolgente. I gruppi ottici posteriori, anch’essi con tecnologia Full LED, formano la tipica C ormai tratto distintivo dell’attuale linguaggio di design Skoda.

Il tetto si inclina dolcemente all’indietro dopo il montante B, contribuendo a un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,234, che si traduce in un elevato livello di efficienza. Un elemento cruciale quando si tratta di un0’auto elettrica. A seconda della versione le ruote vantano dimensioni comprese tra i 19 e 21 pollici.

In termini di personalizzazione la nuova Skoda Enyaq Coupé iV è ben servita. Ai diversi design delle ruote disponibili vanno aggiunte nuove opzioni di colore per la carrozzeria. Skoda ha aggiunto infatti le tinte Orange Phoenix e Grey Graphite Metallic, che sostituiscono il Quartz Grey Metallic.

Gli interni e la tecnologia della nuova Skoda Enyaq Coupé iV

All’interno della nuova Enyaq Coupé iV troviamo un ambiente caldo e confortevole in cui la tecnologia è protagonista. È importante sottolineare che questo modello, come l’Enyaq iV, è supportato dalla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Un’architettura specifica per veicoli elettrici che permette di avere interni spaziosi senza aumentare eccessivamente le misure esterne.

Skoda ha inoltre prestato particolare attenzione all’ambiente nella costruzione dell’abitacolo. Per questo sono stati utilizzati materiali riciclati. I coprisedili ad esempio sono realizzati con lana vergine e bottiglie in PET riciclate, con imbottiture in ecopelle.

Tra la dotazione di serie c’è un cruscotto digitale da 5,3 pollici e un touchscreen fino a 13 pollici che fa da interfaccia al sistema di infotainment. Una piattaforma multimediale che offre l’accesso a molteplici servizi digitali online. Inoltre, è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Non meno importante è l’elenco completo dei sistemi di assistenza alla guida: Adaptive Cruise Control, Adaptive Lane Assist, Traffic Jam Assist, Side Assist con Rear Cross Traffic Alert e Front Assist con protezione predittiva di pedoni e ciclisti.

Motore e autonomia della nuova Skoda Enyaq Coupé iV

La gamma Enyaq Coupé iV sarà composta da vari motori la cui gamma di potenza andrà da 132 kW (180 CV) per l’opzione di accesso a 220 kW (300 CV) per l’alternativa più potente. Ci saranno anche versioni a trazione posteriore e trazione integrale.

Nel migliore dei casi, l’autonomia della nuova Enyaq Coupé iV raggiunge i 545 chilometri secondo il ciclo WLTP. Due le opzioni per la batteria: da un lato una base da 62 kWh (58 kWh utili) e una superiore la cui capacità arriva a 82 kWh (77 kWh utili).

Il ruolo di modello top di gamma sarà svolto dalla nuova Skoda Enyaq Coupé RS iV. Il primo modello RS elettrico di Skoda che marca l’inizio di una nuova era per le auto sportive del produttore ceco.

I tempi di ricarica variano a seconda della presa utilizzata. La batteria da 82 kWh permette di completare il processo di ricarica dal 10 all’80% in soli 29 minuti. Utilizzando un punto di ricarica a parete da 11 kW, la ricarica può essere completata in sei-otto ore. Di serie la nuova Enyaq Coupé iV è dotata di un cavo di ricarica Mode 3.

Data di uscita della nuova Skoda Enyaq Coupe iV

Quando arriverà sul mercato? La nuova Skoda elettrica sarà pronta a prendere d’assalto i concessionari europei quest’anno. Il processo produttivo si svolgerà negli stabilimenti che il marchio possiede a Mladá Boleslav (Repubblica Ceca), dove viene già prodotta la Enyaq iV. Entrambe rappresentano gli unici due modelli supportati dalla piattaforma MEB prodotti al di fuori della Germania.