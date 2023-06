Scuderia Grassi presenta la nuova Grassi 044S al MIMO 2023 [FOTO]

Scuderia Grassi ha svelato la sua ultima creazione, la nuova Grassi 044S, durante il Milano Monza Motor Show (MIMO) 2023. Quest’auto è un tributo moderno all’iconica Lancia Delta S4 Stradale del 1985, ma rivista in diversi aspetti per soddisfare i fan delle auto del 21° secolo.

La 044S è un vero e proprio gioiello, con un design creato su misura e un potente motore posteriore da 650 CV. La nuova sportiva verrà costruita in sole 44 unità, rendendola una rarità assoluta nel panorama mondiale dell’auto. I dettagli su prezzo e data di consegna rimangono avvolti nel mistero, aumentando ulteriormente il suo fascino.

Il design è stato concepito da Giuseppe Armano

Il design del modello è un capolavoro firmato Giuseppe Armano, ex designer di Alfa Romeo. Armano ha saputo preservare l’essenza della Delta S4 Stradale, incorporando elementi iconici come i fari rotondi, la griglia frontale e le prese d’aria laterali. Il risultato è una vettura dal carattere deciso e moderno, con linee più arrotondate, parafanghi più larghi e componenti aerodinamici raffinati.

Lateralmente, spiccano dei cerchi in lega multirazza da 19” su misura mentre sul retro si ergono quattro esclusivi terminali di scarico. La nuova Grassi 044S, lunga 4180 mm, larga 2000 mm e alta 1267 mm e con un passo di 2600 mm, mira ad avere un peso compreso tra 1100 e 1200 kg, promettendo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Dispone di un quattro cilindri biturbo da 650 CV

Il cuore pulsante di questa creazione è un motore biturbo a benzina a quattro cilindri da 3 litri in grado di produrre una potenza massima di 650 CV. A completare la trasmissione ci sono la trazione integrale, un cambio manuale a 6 marce o sequenziale a 6 rapporti e tre differenziali.

Secondo Scuderia Grassi, la 044S è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Queste cifre parlano da sole e fanno della 044S una vettura davvero eccezionale.

L’esclusiva Grassi 044S ha già catturato l’attenzione del pubblico del MIMO 2023. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire ulteriori dettagli su un’auto sportiva in grado di mantenere vivo il fascino dell’iconica Lancia Delta S4 Stradale.