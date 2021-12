Rolls-Royce Dawn Overdose Convertible by Spofec

Mentre la Rolls-Royce Dawn si avvicina alla fine del suo ciclo di vita, Spofec ha lanciato tre varianti Overdose Convertible basate sulla versione Black Badge della lussuosa quattro posti inglese.

Il pacchetto di messa a punto Overdose include importanti aggiornamenti estetici e meccanici ed era stato già lanciato per la Wraith nel 2016. Quest’anno Spofec aveva anche annunciato una serie limitata di tre modelli della coupé Overdose, basati sulla Wraith Black Badge e ora arrivano altre tre cabriolet Overdose basate sull’allestimento Dawn Black.

Body-kit

A partire dall’esterno, il bodykit realizzato interamente in carbonio è caratterizzato dai parafanghi anteriori e posteriori personalizzati che aggiungono 13 cm alla larghezza della vettura. Questi sono combinati con paraurti anteriore e posteriore ridisegnati e caratterizzati da uno stile aggressivo, nuovi pannelli bilancieri con prese d’aria integrate e uno spoiler. Infine, un set di ruote forgiate da 22 pollici realizzato da Vossen calza con pneumatici misti che misurano 265/35 ZR22 all’anteriore e 265/35 ZR22 al posteriore. Come accennato in precedenza, questa Overdose si basa sul rivestimento Black Badge, caratterizzato dalla colorazione nera che domina gli esterni e gli interni.

Un aumento di potenza sotto il cofano

Sotto il cofano il motore V12 biturbo da 6,6 litri è stato aggiornato con l’aiuto del modulo N-Tronic e produce 686 CV e 980 Nm di coppia, a fronte dei 539 CV e 840 Nm della Dawn Black Badge di serie. Secondo Spofec l’Overdose accelera da 0-100 km/h in 4,6 secondi, il che significa che è 0,3 secondi più veloce rispetto al modello di fabbrica. A causa del peso dell’auto, però, la velocità massima è limitata a 250 km/h per proteggere i pneumatici.

Altre modifiche includono le sospensioni pneumatiche ricalibrate che avvicinano l’auto al suolo di 40 mm a velocità fino a 140 km/h.

Spofec offre anche numerose opzioni di personalizzazione per gli interni delle decappottabili “Overdose”, in base alle preferenze di ciascuno dei proprietari. Il tuner lascia la possibilità di scegliere “qualsiasi colore desiderato, una moltitudine di tipi di pelle e una varietà virtualmente infinita di design”.