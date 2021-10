Rolls-Royce Cullinan by Klassen: ecco la versione blindata e anti-granate

La Rolls-Royce Cullinan è un SUV opulento ed estremamente esclusivo, scelto dal jet set più esigente e facoltoso dell’intero globo. Vista la caratura dei suoi acquirenti, sembra quasi scontato che si stata realizzata della Cullinan una versione in grado di proteggere i suoi occupanti dagli attacchi (anche armati) di pericolosi malviventi. Ad esempio, il preparatore tedesco Klassen ha sviluppato un kit di blindatura dedicato proprio alla Cullinan, in grado di trasformare il SUV inglese in un vero e proprio “carro armato” capace di resistere non solo a colpi di arma da fuoco, ma addirittura alla scoppio di una granata.

Resiste alle granate

Dopo aver ricevuto le opportune modifiche, l’auto può vantare un certificato di protezione CEN 1063 BR6 che garantisce agli occupanti una protezione da colpi di fucile sparati a circa 10 metri di distanza. Come se non bastasse, il SUV può anche resistere all’esplosione simultanea di due granate, questo perché tetto e il fondo della vettura sono stati rinforzato con un doppio rivestimento per proteggere i passeggeri. Non mancano inoltre vetri antiproiettile, piastre di protezione per batteria e parti sensibili del motore, sospensioni rinforzate e pneumatici run-flat. Questi ultimi anche se colpiti da proiettili permettono all’auto di continuare la propria marcia come se niente fosse.

Altamente personalizzabile

Essendo un SUV extra-lusso, Klassen non poteva trascurare la possibilità di effettuare ulteriori personalizzazioni del veicolo. Tra queste ultime segnaliamo nuovi rivestimenti interni in pelle e materiali pregiati e gadget tecnologici in grado di rendere ancora più accattivante questa “fortezza” a quattro ruote motrici.

Peso massimo

Anche se non è stato specificato dal preparatore teutonico, il peso di questa Cullinan blindata sarà aumentato in maniera esponenziale (il peso di partenza è pari a 2,6 tonnellate), ma siamo sicuri che il V12 6.7 litri da 600 CV sia tranquillamente capace di spostare agilmente.