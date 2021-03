Riparare una portiera con jeans e pantofole? Sì, in Russia

Un video su Instagram ci fa vedere come non si dovrebbero fare le riparazioni della portiera di un’automobile. Purtroppo, in Russia, un carrozziere ha fatto l’inimmaginabile, ma poi è stato smascherato da un collega. Forse il committente voleva risparmiare soldi, ma non si era mai visto un lavoro del genere. Certo, per 2000 rubli non si può pretendere un lavoro a regola d’arte. Però trovarvi all’interno, oltre a uno spesso strato di mastice e di schiuma poliuretanica, anche dei jeans e delle pantofole supera la più fervida fantasia.

Magari una portiera del genere sarà anche efficace sul piano dell’isolamento termico per chi occupa l’abitacolo, ma non mi voglio arrampicare sugli specchi per cercare di dare un senso a un’intervento che un senso non ce l’ha, parafrasando il mitico Vasco. Lo strano trattamento è venuto a galla quando la portiera è stata portata da un altro carrozziere per una riparazione. A quel punto non è stato possibile ripristinarla e l’unica cosa sensata da fare è stata la sua sostituzione. Adesso, però, la parola passa al video, anzi alla sequenza di filmati. Buona visione. Siamo curiosi di leggere i vostri commenti.