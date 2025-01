“In estate la Renault 5 Turbo elettrica sarà pronta per il mercato, molto prima di quanto inizialmente previsto”, ha annunciato Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault, durante la cerimonia dei Trofei L’Argus 2025.

Renault 5 Turbo, un ritorno gradito

La notizia, arrivata a sorpresa durante la premiazione in cui la Renault 5 ha conquistato il titolo di Auto dell’anno, ha acceso l’entusiasmo tra gli appassionati del settore automotive. Questo modello elettrico rappresenta una reinterpretazione moderna della storica R5 Turbo e promette prestazioni da supercar grazie ai suoi 500 cavalli di potenza.

Le specifiche tecniche sono impressionanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, una potenza nettamente superiore rispetto ai 380 cavalli del concept presentato nel 2022. La vettura sarà dotata di due motori posteriori, gli stessi previsti per il crossover Alpine A390, entrambi realizzati da Marelli.

Il progetto, in fase avanzata di sviluppo da circa tre anni, farà largo uso di fibra di carbonio, anche se i dettagli specifici relativi a telaio e architettura restano ancora riservati. La commercializzazione ufficiale è attesa per il 2026.

Prezzo in linea con la Alpine A290

La nuova R5 Turbo elettrica punta a conquistare due categorie di clienti: i nostalgici della versione storica e gli appassionati di auto elettriche ad alte prestazioni. Per quanto riguarda il prezzo, considerando che l’Alpine A290 parte da 39.000 euro, si stima che questo nuovo modello possa collocarsi in una fascia di almeno 50.000 euro.

Lo sviluppo accelerato e l’imminente presentazione estiva evidenziano l’impegno di Renault nel segmento delle sportive elettriche, un mercato in rapida crescita che vede sempre più case automobilistiche proporre soluzioni a zero emissioni per gli amanti delle alte prestazioni.