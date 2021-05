Range Rover Evoque Bronze Collection: nuova edizione speciale

La nuova Range Rover Evoque Bronze Collection è già in vendita in Italia. La gamma della SUV compatta inglese si amplia con l’arrivo di un’interessante edizione speciale. Questa versione è già disponibile per le ordinazioni ed è abbinata alla meccanica elettrificata.

Il SUV di successo di Land Rover si veste così con un abito esclusivo e speciale. Questo allestimento si chiama Bronze Collection e si differenzia dal resto delle versioni che compongono la gamma per diversi dettagli di design distintivi, sia all’esterno che all’interno.

Il design della nuova Evoque Bronze Collection

La versione S della Range Rover Evoque è stata presa come punto di partenza per la creazione di questa edizione speciale con l’obiettivo di valorizzare l’aspetto sofisticato e lussuoso del veicolo. La carrozzeria è disponibile in tre colori: Carpathian Grey, Santorini Black e Seoul Pearl Silver.

Tutte queste tonalità contrastano con il tetto in bronzo corinzio e le griglie laterali color rame lucido. E se ciò non bastasse, la Range Rover Evoque Bronze Collection è dotata anche di cerchi in lega da 20 pollici a doppie razze rifiniti in Satin Dark Grey.

All’interno spicca un’atmosfera calda, confortevole ed elegante. Il rivestimento in frassino naturale grigio si abbina bene ai tappetini esclusivi della collezione Bronze con bordi metallici e ai sedili avvolti in un rivestimento in pelle goffrata Ebony.

Equipaggiamento e tecnologia della nuova Bronze Collection

A livello di equipaggiamento spiccano il tetto panoramico scorrevole, i fari a LED con luci di marcia diurna e la tecnologia ClearSight nello specchietto retrovisore interno Land Rover per migliorare la visibilità del conducente. È disponibile di serie, inoltre, il sistema di infotainment Pivi Pro composto da due touch screen, entrambi da 10 pollici.

I motori elettrificati

Tutte le meccaniche con cui è disponibile la serie speciale Bronze Collection sono elettrificate. La tecnologia ibrida leggera (MHEV) di 48 volt è la grande protagonista ed è incorporata nei tre powertrain disponibili le cui potenze vanno da 163 CV a 204 CV. Tutti sono associati a un cambio automatico a nove velocità e un sistema di trazione integrale. E per i più impegnati nella mobilità sostenibile, viene offerta una variante ibrida plug-in che vanta un massimo di 55 chilometri di autonomia elettrica.