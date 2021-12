Quanto paghereste una Ferrari arrugginita e senza motore?

Le Ferrari sono tra le automobili più desiderate al mondo, per questo motivo le quotazioni di una supercar della Casa di Maranello sono sempre molto elevate, anzi alcuni modelli possono essere considerati un vero e proprio “bene rifugio” dalla sicura rivalutazione. Fino a che punto però un appassionato si spingerebbe ad acquistare una Ferrari decisamente mal ridotta (e senza motore)?

Ferrari 308 GT4: le immagini di un esemplare arrugginito Guarda le altre 6 fotografie →

In vendita su ebay

Questa domanda è stata posta da uno youtuber “Number 27” che ha scovato una Ferrari Dino 308 GT4 – completamente arrugginita e senza motore – in vendita su eBay al costo di 15mila sterline (circa 17.700 euro secondo il cambio attuale). L’esemplare in questione si trova in Inghilterra e lo stesso youtuber fa notare sul suo canale che è davvero raro trovare un veicolo di questo tipo in condizioni così pessime, infatti la maggior parte della Ferrari d’epoca è stata sottoposta a profondi restauri e adesso si trovano nel garage di qualche appassionato o collezionista. Il fatto è che viste le sue condizioni sarà davvero difficile trovare qualcuno che spendi una cifra adeguata per portare a nuovo splendore l’esemplare protagonsita di questa storia. Infatti, nonostante le quotazioni della Dino 308 GT4 si siano alzate negli ultimi anni, il suo futuro valore non potrebbe giustificare la spesa di un eventuale ripristino alle sue condizioni originali.

Un po’ di storia

Presentata al Salone dell’automobile di Parigi del 1973, la Ferrari Dino 308 GT4 è stata prodotta dalla Casa di Maranello in 2826 esemplari, realizzati tra il 1974 e il 1980. Pensata come modello complementare del marchio “Dino”, inaugurato con la Dino 246 GT, la Dino 308 GT4 fu prodotta sotto il brand Ferrari e portò in dote una serie di interessanti novità tecniche e meccaniche. Si tratta infatti della prima vettura di serie prodotta dal Cavallino Rampante ad adottare un motore V8 in posizione centrale, inoltre può essere considerata l’antenata della attuale F8 Tributo.