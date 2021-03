Prior Design: il kit Gran Turismo Sport per il Maggiolino

Il Maggiolino di Volkswagen è stato uno dei modelli più emblematici della storia dell’industria automobilistica. Uscita dal mercato definitivamente nel 2019, l’iconica e popolare compatta di Wolfsburg torna far parlare di sé, questa volta per mano del tuner Prior Design. Il preparatore tedesco, in collaborazione con il team JP Performance, ha infatti intenzione di portare alla realtà, con un’edizione limitata a sole 53 unità, la versione del Beetle con il kit estetico con cui appare nel videogioco Gran Turismo Sport.

Con questo body kit il Maggiolino di Prior Design sfoggia un frontale ridisegnato con uno splitter tutto nuovo, prese d’aria ingrandite e passaruota maggiorati. Non mancano pronunciate minigonne laterali e, al posteriore, un imponente estrattore.

E non passa inosservato neanche l’enorme alettone integrato nel cofano motore, che però non sarà lo stesso della versione reale per ovvi motivi di omologazione stradale. Dal punto di vista meccanico prior Design non ha ancora fatto sapere se questa versione del maggiolino potrà contare, o no, su un upgrade del motore.

Ad ogni modo il kit estetico e aerodinamico sarà prodotto a un prezzo di 5.990 euro e ogni esemplare sfoggerà la firma di Andreas Belzek e Jean Pierre Kraemer, i presidenti di Prior Design.