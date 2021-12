Porsche Vision GT Digital Concept

Porsche ha svelato la Vision Gran Turismo, un’auto da corsa virtuale progettata per Gran Turismo 7 e che sarà rilasciata da Polyphony Digital il 4 marzo 2022 per le console di PS4 e PS5. Questo prototipo di Porsche è stato creato solo per il mondo digitale ma l’azienda ha costruito anche una show car in scala reale dello tesso modello, anticipando che il suo design mostra la strada per le future auto sportive elettriche della gamma.

Il marchio tedesco è presente in Gran Turismo dal 2017 con diversi modelli di produzione. Tuttavia, questa è la prima volta che l’azienda di Zuffenhausen crea un’auto esclusivamente per il gioco, seguendo l’esempio di altri produttori tra cui Mercedes, McLaren, Lamborghini e Jaguar.

Design Porsche

La maggior parte dei concept Vision Gran Turismo sembrano supercar provenienti da un lontano futuro e incorporano spunti stilistici estremi, visto che nessuno di loro è destinato alla produzione. Di fatto questa concept car di Porsche sfoggia esattamente il design che ci si aspetta da un’auto da corsa virtuale, ma in un modo più sottile, dal momento che dovrebbe anche essere un’anteprima per i futuri modelli elettrici.

Peter Varga, direttore del design esterno di Porsche AG, ha dichiarato:

“La Porsche Vision Gran Turismo è più di una semplice fantasia di gioco. È uno sguardo realistico al futuro che sicuramente ci aiuterà con lo sviluppo negli anni a venire”.

La Porsche Vision GT è stata creata da un team di designer cresciuti giocando al famoso gioco su console Playstation e il loro obiettivo era creare qualcosa di piccolo, leggero ed efficiente, mostrando ciò che è possibile con la tecnologia più recente e un propulsore elettrico. Le proporzioni sono piuttosto estreme e ricordano le supercar a motore centrale ma con un profilo ultra ribassato.

Fibra di carbonio e titanio

La concept car, realizzata in fibra di carbonio e titanio, è immediatamente riconoscibile come una Porsche grazie alla superficie dei parafanghi sporgenti e alla carrozzeria fortemente scolpita.

I tagli profondi dietro le enormi ruote sono simili a quelli della Mission R anche se molto più vistosi. La Vision GT prende anche in prestito alcuni dei dettagli di design che si trovano sui modelli di produzione attuali come la grafica a LED in quattro parti sui fari posizionati in basso e il fanale posteriore a LED a tutta larghezza sotto lo spoiler posteriore adattivo.

Interni

All’interno dell’abitacolo a due posti troviamo una posizione di seduta molto bassa, un volante a forma di giogo, una consolle centrale sottile, tappezzeria creata esclusivamente con materiali vegani e un quadro strumenti trasparente con tecnologia head-up display. Nel videogioco quest’ultimo viene sostituito con strumenti in stile ologramma ancora più futuristici.

Powertrain elettrico

Oltre a dire che è spinta da un powertrain completamente elettrico, Porsche non ci ha fornito alcun dettaglio sulle specifiche (teoriche) dell’auto, cosa che potrebbe accadere nel gioco. Sebbene sia chiaro che lo studio del design non si evolverà in un modello di produzione, siamo entusiasti di vederlo dal vivo e felici di sapere che ispirerà i modelli futuri.

Chiunque possieda una console PS4 o PS5 potrà guidare la concept car come parte del videogioco Gran Turismo 7 a partire da marzo 2022.