Con il pacchetto Platinum Edition Porsche aggiunge un tocco di raffinatezza alla gamma Cayenne e Cayenne Coupé.

Disponibile su Cayenne, Cayenne E-Hybrid e Cayenne S, il pacchetto include una serie di elementi di design verniciati in Satin Platinum, specifici del modello, come le prese d’aria nella fascia anteriore, il logo posteriore, il nome del modello e altro ancora.

Porche Cayenne Platiunm Edition: le novità estetiche

Le Porsche Cayenne Platinum Edition montano ruote RS Spyder Design standard da 21 pollici in Satin Platinum e sono anch’esse esclusive di questo pacchetto. Come optional per la Cayenne standard costano 3.830 dollari. Questa versione della SUV di lusso tedesca include anche terminali di scarico sportivi neri e finiture dei finestrini nere lucide.

Le Cayenne Platinum Edition sono offerte in bianco, nero e in una serie di colori metallizzati, tra cui Jet Black, Carrera White, Mogano e Moonlight Blue, oltre che in Chalk, che è un “colore speciale”.

Gli interni della Porche Cayenne Platiunm Edition

All’interno il modello sfoggia cinture di sicurezza color gesso, finiture in alluminio in tutto l’abitacolo e battitacco rifiniti in alluminio spazzolato con la scritta “Platinum Edition” in bella vista.

Tra gli altri accessori di serie sulla Cayenne Platnum Edition troviamo i fari a LED con Porsche Dynamic Light System, il tetto panoramico, il sistema Bose Surround Sound, i sedili sportivi regolabili in 8 direzioni e gli stemmi Porsche sui poggiatesta. Porsche Manufaktur offrirà inoltre un’ampia varietà di opzioni di personalizzazione interna ed esterna specificatamente per i modelli Cayenne Platinum Edition.