Porsche Cayenne e le novità del restyling

Non manca molto al debutto ufficiale della Cayenne con il restyling. Il momento della presentazione è fissato per il mese di aprile, ma alcune tra le principali novità vengono mostrate dalle immagini ufficiali che ritraggono la futura Cayenne impegnata nei duri test svolti su diversi terreni e in svariate condizioni climatiche.

Sarà un restyling importante

I cambiamenti non sono solo in superfice, riguardano sicuramente la veste estetica, ma a Stoccarda hanno lavorato anche sulla tecnologia e la meccanica. In Porsche hanno comunicato che la Cayenne ha superato più di 4 milioni di chilometri, percorsi su ogni fondo stradale e in ogni condizione ambientale. Si tratta di un impegno estremo, progettato con cura perchè probabilmente questa Cayenne sarà l’ultima con in gamma i motori termici, prima che anche lei si avvii, come tante altre sue concorrenti, ad una fase di transizione verso il full electric.

Quello che si sa del restyling

La nuova Cayenne sta facendo il “giro del mondo” per mostrarsi poi al grande pubblico in forma smagliante, proprio come dovrebbe essere per una Porsche del suo calibro. Gli uomini di Stoccarda hanno portato la Cayenne sulle dune del Marocco, poi in Spagna per affrontare i duri percorsi in fuoristrada, infine sulle highways americane e nel gelo estremo del Nord Europa. A quanto pare in Porsche non vogliono sbagliare nulla. Quali sono però le novità che si riescono a carpire dalle prove su strada? Pare che il nuovo Cayenne sia dotato di un nuovo sistema di sospensioni ad aria e che il telaio sia stato completamente rivisto nella sua taratura. I fari anteriori sono a LED matrix e composti ciascuno da 32.000 pixel, mentre internamente spicca un quadro strumenti curvo da 12,6” e un display da 12,3” dell’infotainment di derivazione 911 e Taycan, con la possibilità di avere anche un altro schermo, più piccolo, davanti al passeggero.

Le nuove motorizzazioni

Da alcune fonti di stampa americane si apprende che la nuova Cayenne avrà una versione entry level equipaggiata con un motore di 3.0 litri V6 biturbo da 353 CV e 500 Nm, mentre sulla S ci sarà un 4.0 V8 biturbo da 475 CV e 600 Nm. Curiosando tra le versioni più potenti si scopre la Turbo GT Coupé con 660 CV, mentre le Cayenne ibride plug-in avaranno una batteria più grande da 25,9 kWh e una potenza superiore ai 680 CV, con un’autonomia in elettrico intorno agli 80 km.