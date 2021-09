Porsche: apre l’Experience Center Franciacorta

Nel nome la sua missione, Porsche Experience Center, una fabbrica di emozioni in cui immergersi totalmente per vivere il prima persona tutto ciò che rappresenta l’iconico Brand tedesco. Ne esistono sette nel mondo, ma adesso sono diventati otto con quello nato in Franciacorta, che ha comportato un investimento di oltre 28 milioni di euro.

Il Porsche Experience Center più grande al mondo

La posizione strategica, a Castrezzato (BS), la connessione con le infrastrutture, e le possibilità offerte dal turismo nel territorio sono alla base di questa scelta, come ha ricordato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato Porsche Italia. Ma è la sua conformazione a sorprendere, grazie all’architettura ad archi di quello che è il Porsche Experience Center più grande al mondo; inoltre si tratta dell’unico con una pista omologata a livello 2, e quindi adatta alle competizioni. Noi di Autoblog.it siamo stati tra i primi a vederlo dal vivo, ma soprattutto, a viverlo nella sua unicità, prima dell’apertura ufficiale che si è tenuta oggi 11/09/2021, una data che contiene i numeri della mitica 911.

Una giornata all’insegna delle emozioni a marchio Porsche

L’effetto wow che si ha entrando lascia senza fiato per la modernità della struttura; la possibilità di utilizzare il Business Center per riunioni, convegni ed eventi incentive, lo rende appetibile anche alle aziende che vogliono premiare i loro dipendenti o stimolarne la creatività. Al secondo piano c’è il ristorante panoramico, e non mancano un bar ed un’area per lo shopping, per gli amanti dei simulatori di guida ci sono 8 postazioni, e per chi vuole sfidare gli amici una pista per kart elettrici all’esterno. Ma non vedevamo l’ora di provare il circuito da 2,5 km. Così, per sperimentare la guida ad alta velocità abbiamo avuto il privilegio di seguire un pilota istruttore su una Taycan mettendoci al volante di una raggiante 911 S. Tratti veloci, curve dal raggio differente e frenate impegnative hanno consentito alla coupé con motore posteriore di sfruttare la sua motricità e di sfoggiare la sua vitalità dinamica in sicurezza. L’emozione è stata forte, ma la potranno vivere d’ora in poi sia i clienti che gli appassionati, basta scegliere il pacchetto giusto e si potrà vivere il sogno Porsche su 1 modello in particolare o confrontarne 2. Inoltre, si potrà avere la possibilità di sperimentare le potenzialità dei bolidi tedeschi affidandosi ad un pilota istruttore attraverso un time attack, il drift o una commistione tra le due esperienze. Insieme ad altri colleghi, a turno abbiamo avuto la fortuna di mettere le ruote anche nel tracciato a bassa aderenza, per vivere fino in fondo la purezza di guida della 911, e poi abbiamo sperimentato i consigli tecnici degli esperti Porsche in un’altra aerea deputata ad esercizi specifici per lo slalom, l’evitamento di un ostacolo in frenata o a gas costante, d’altra parte, non si finisce mai d’imparare. Subito dopo è stata la volta di provare il tracciato off-road con passaggi impegnativi in cui i SUV della Casa tedesca, nonostante le prestazioni che riescono a garantire sull’asfalto, hanno dimostrato un’agilità ed una capacità d’adattamento fuori dal comune.

Il tempo di un pranzo nel ristorante panoramico, che nei weekend di gara offrirà sensazioni uniche, e poi via a testare i simulatori sui cui si può provare il brivido di guidare i modelli Porsche su tutte le piste più iconiche, compresa quella dell’Experience Center Franciacorta. Indossando occhiali speciali il confine tra il virtuale ed il reale si assottiglia in maniera importante. La guida vera, quella intesa come divertimento totale, viene proposta anche ai giovanissimi, che dai 14 anni potranno salire a bordo degli e-kart con motore elettrico e 3 mappature disponibili sulla pista esterna. Sfidarsi a scendere sotto un tempo prestabilito per ottenere l’ultimo boost è stato stimolante e, alla fine, non si può non suggellare la giornata senza passare dall’area shopping per portarsi a casa la testimonianza di un ricordo unico.

Entrare nel mondo Porsche dalla porta principale